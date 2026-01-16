“Chile no merece a Benito”: fans de otros países critican la actitud del público con Bad Bunny y piden “que no regrese”

Hace exactamente una semana algunas calles de Ñuñoa se paralizaban y recibían a miles de personas para disfrutar de una nueva presentación de Bad Bunny en Chile.

Y si bien los fanáticos pudieron vivir una noche inolvidable junto al puertorriqueño, su visita no estuvo exenta de problemas. Además de la controversia que instaló el alcalde Sebastián Sichel, también surgió una polémica desde uno de los conciertos.

El hecho ocurrió en pleno show, específicamente cuando estaba cantando CAFé CON RON, una de sus canciones más icónicas del último disco e identificadas con Puerto Rico, lo cual era uno de los principales puntos representativos del tour.

Fue en ese momento cuando una gran cantidad de fanáticos comenzó a pedirle que interpretara 120 de forma coordinada y con potentes gritos, haciéndose escuchar con claridad.

Hay que recordar que en esta gira, el cantante incluye temas únicos para cada noche y ciudad, que no son precisamente de su último álbum y generalmente son de sus épocas pasadas.

Sin embargo, la canción solicitada por sus seguidores aquella noche en el Estadio Nacional no estaba contemplada, incluso se instaló el rumor (conforme a su reacción y las imágenes) de que el artista se habría molestado.

El hecho fue tendencia a nivel país, dividiendo opiniones entre los cibernautas: mientras algunos calificaban su reacción como exagerada, otros entendían que no estuvo correcta la forma ni el momento de exigir la interpretación.

Pero con el pasar de los días los diferentes videos se viralizaron a nivel internacional y hoy apuntan desde afuera hacia el comportamiento del público chileno.

“Chile perdió a Bad Bunny”

En diferentes publicaciones en las que se aborda el tema dentro de las redes sociales, independiente del foco y postura que se exprese, son varias las personas que critican a los chilenos y a ese público en particular.

Muchos hacen alusión a una falta de respeto al exigir 120 sin tener en cuenta la planificación del ‘Conejo Malo’ y la verdadera canción sorpresa que estaba preparada. Además de hacerlo luego de un momento especial de silencio.

A partir de las imágenes, con las que se especula de una molestia de Benito Martínez (su nombre real), en los comentarios criticaron la actitud de la gente y piden que no regrese a Chile.

“Con razón nadie va a Chile”; “La peroe fecha no, el peor público”; “Spoiler: No regresa a Chile”; “Chile no merece a Benito”; “No sé por qué fue a Chile, no tenía que ir”; “Chile perdió a Bad Bunny”; “Flata de respeto”; “La gente tan atrevida e irrespetuosa, bien hecho Bad”; entre otros.