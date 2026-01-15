;

Nicaragua pone fin a la doble nacionalidad y agrava el conflicto con la oposición

La nueva legislación también contempla que los extranjeros deberán renunciar a su nacionalidad de origen.

Información de

DW

ADN Radio

Nicaragua pone fin a la doble nacionalidad y agrava el conflicto con la oposición

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este miércoles una reforma constitucional que establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra, según informó el Legislativo, una medida muy criticada por la oposición en el exilio.

La medida forma parte del cambio profundo a la Constitución que en 2025 dio un poder absoluto a la pareja presidencial de Nicaragua, los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“La ley señala que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad. Esta medida reafirma que ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, indicó en X la Asamblea Nacional, controlada por el matrimonio presidencial.

Revisa también:

ADN

La nueva legislación también contempla que los extranjeros que adquieran la nacionalidad nicaragüense “deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos”, agregó.

Oficialismo asegura que Ley no es retroactiva, opositores dudan

El presidente del Congreso, Gustavo Porras, aclaró en 2025 que la prohibición de la doble nacionalidad no es retroactiva, pero opositores dudan de que eso se cumpla.

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que reúne a organizaciones expatriadas, calificó la medida como un “castigo de la dictadura” y advirtió que incrementará “el exilio forzado”.

El grupo opositor en el exilio, Unión Democrática Renovadora (Unamos), ha repudiado la reforma que elimina la doble nacionalidad para los nicaragüenses por considerarla una profundización de la “escalada autoritaria” de los Ortega-Murillo, que siembra “aún más incertidumbre y desprotección entre la población nicaragüense, especialmente aquellos que, en legítimo ejercicio de sus derechos, han adquirido otra nacionalidad”.

La nacionalidad es un derecho inherente a la persona, un vínculo fundamental con la patria que no puede ser revocado arbitrariamente por un régimen autoritario que busca silenciar voces disidentes y consolidar su poder a través del terror y la represión”, expresó Unamos a través de una declaración pública cuando la reforma se aprobó en Primera Legislatura.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, cortaron libertades y aniquilaron a la oposición tras las protestas sociales de 2018 que dejaron más de 300 manifestantes asesinados.

El sábado pasado, el gobierno liberó a una veintena de opositores y críticos encarcelados, ante la presión de Estados Unidos y una semana después del derrocamiento del venezolano Nicolás Maduro, estrecho aliado de Ortega y Murillo.

Pero según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una oenegé que trabaja desde el exilio, quedan decenas en la cárcel, incluidos varios que fueron detenidos recientemente por celebrar en redes sociales la captura de Maduro por las fuerzas de Estados Unidos.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad