Elevan a 14 las personas detenidas durante el desalojo de la megatoma en San Antonio

Este jueves, Carabineros realizó un balance sobre el proceso de desalojo que se desarrolla en la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso.

Al respecto, la general Patricia Vásquez Muñoz, jefa de la Zona de Carabineros de Valparaíso, detalló que la cifra de detenidos llegó a 14, incluidos los 6 capturados el pasado miércoles por balear a dos uniformados.

En esa línea, la autoridad policial señaló que “cuando ingresamos, encontramos un vehículo que estaba con encargo por robo desde Santiago, y está totalmente desmantelado”.

Por otro lado, la general Vásquez afirmó que “lo más importante para Carabineros es el respeto a los derechos humanos, y sobre todo a las personas que están habitando este lugar. Como ha estado tranquilo, ha sido mucho más expedito el trabajo de la policía".

Finalmente, actualizó el estado de los 2 funcionarios policiales baleados el pasado miércoles durante el proceso de desalojo.

“Una vez que el hospital de San Antonio los atendió en primera instancia, a uno por un proyectil balístico de 9 milímetros en su codo izquierdo, y el otro con un proyectil balístico de 9 milímetros en su pierna derecha, fueron trasladados vía aérea al Hospital de Carabineros, que es especialista en traumatología y para este tipo de lesiones, y están en recuperación en este momento”, cerró.