Demuelen sede deportiva de “narco club” en Lo Espejo: estaría asociada al crimen organizado

La sede deportiva, denunciada por vecinos por episodios de violencia y disparos, era ocupada sin permisos y será demolida para dar paso a un proyecto comunitario que incluye una plaza, multicancha y una cancha de hockey patín.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante esta mañana, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, llegó hasta la 11ª Comisaría de Carabineros de Chile en Lo Espejo, para coordinar un operativo policial destinado a la demolición de una sede deportiva ocupada de manera ilegal.

Se trata del recinto utilizado por el Club Deportivo Juventud Varsovia, actualmente conocido como Juventud Polonia, cuya presencia había sido denunciada reiteradamente por vecinos debido a episodios de violencia y disparos en los alrededores. Según las autoridades, el espacio estaba tomado sin permisos ni comodato vigente.

“El trabajo se ha venido realizando con el municipio de Lo Espejo y su alcaldesa, Javiera Reyes, para recuperar un espacio que fue tomado ilegalmente por un club deportivo que no contribuye a la comunidad y que se presume tiene vínculos con algún tipo de delincuencia”, señaló el gobernador Orrego.

En esa línea, la autoridad regional explicó que el terreno será destinado a un proyecto comunitario. “Ya tenemos el proyecto de la Plaza de la Infancia, que considera un parque, una multicancha y una cancha de hockey patín. Hay una agrupación de niños de Lo Espejo que no tiene dónde practicar porque este espacio estaba tomado de forma ilegal”, agregó.

Desde el municipio indicaron que el club, además de su situación irregular, estaría asociado a personas con vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Entre ellas, un individuo apodado “El Poroto”, quien habría sido director técnico del equipo y colaborador permanente.

El operativo se enmarca en una preocupación más amplia por la infiltración del narcotráfico en el fútbol amateur, fenómeno que ya había sido advertido por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en entrevistas previas, incluida una conversación con Radio ADN durante el año pasado.

“Recuperar la ciudad para las personas no es solo una consigna: es eliminar a estos grupos que se han tomado ilegalmente los espacios y devolverlos a las familias y a los niños de la comuna”, concluyó el gobernador, quien sostuvo que se espera que el procedimiento se desarrolle sin enfrentamientos.

