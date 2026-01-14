;

Gobierno afirma que detenido por atacar a Carabineros en San Antonio está en listado, pero que nunca “ha recibido” pensión de gracia

El subsecretario del Interior se refirió a esta situación que generó polémica.

Juan Castillo

Gobierno afirma que detenido por atacar a Carabineros en San Antonio está en listado, pero que nunca “ha recibido” pensión de gracia

Gobierno afirma que detenido por atacar a Carabineros en San Antonio está en listado, pero que nunca “ha recibido” pensión de gracia / Diego Martin

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió durante esta jornada a la polémica que surgió tras la detención de un sujeto por homicidio frustrado contra carabinero en la toma de San Antonio, donde se confirmó que era pensionado de gracia por vulneración en el estallido social.

Al respecto, la autoridad afirmó que si bien Bryan Serrano, el sujeto detenido por personal policial, aparece en el listado de beneficiarios, este nunca lo “ha recibido”.

“Lo que tenemos como información es que efectivamente estaba dentro del listado de las personas que están susceptibles de recibir una pensión, pero entendemos que no ha recibido la pensión en ningún caso”, señaló.

Revisa también:

ADN

Según indicó, el sujeto habría sufrido daño ocular durante las protestas de 2019, sin embargo, Serrano no habría sido encontrado, por lo cual nunca supo ni hizo cobro del beneficio.

Pese a esto, el subsecretario expresó que “es importante separar las cosas. Los daños que pueda haber generado a cualquier tipo de víctima de trauma ocular deben tener un trato especial por parte del Estado de Chile".

Pero es incompatible que cualquier persona pueda estar cometiendo delito o pueda estar condenada frente a la justicia, y que siga recibiendo esto“, cerró.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad