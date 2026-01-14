Gobierno afirma que detenido por atacar a Carabineros en San Antonio está en listado, pero que nunca “ha recibido” pensión de gracia / Diego Martin

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió durante esta jornada a la polémica que surgió tras la detención de un sujeto por homicidio frustrado contra carabinero en la toma de San Antonio, donde se confirmó que era pensionado de gracia por vulneración en el estallido social.

Al respecto, la autoridad afirmó que si bien Bryan Serrano, el sujeto detenido por personal policial, aparece en el listado de beneficiarios, este nunca lo “ha recibido”.

“Lo que tenemos como información es que efectivamente estaba dentro del listado de las personas que están susceptibles de recibir una pensión, pero entendemos que no ha recibido la pensión en ningún caso”, señaló.

Según indicó, el sujeto habría sufrido daño ocular durante las protestas de 2019, sin embargo, Serrano no habría sido encontrado, por lo cual nunca supo ni hizo cobro del beneficio.

Pese a esto, el subsecretario expresó que “es importante separar las cosas. Los daños que pueda haber generado a cualquier tipo de víctima de trauma ocular deben tener un trato especial por parte del Estado de Chile".

“Pero es incompatible que cualquier persona pueda estar cometiendo delito o pueda estar condenada frente a la justicia, y que siga recibiendo esto“, cerró.