Cabral llega a Chile: Audax Italiano suma a su tercer refuerzo desde Argentina

El conjunto “itálico” hizo oficial la incorporación de su nuevo fichaje de cara a esta temporada 2026.

Damián Riquelme

Getty Imagen

Getty Imagen / Agencia Getty

Tras cerrar una buena temporada 2025, quedando en quinta posición de la tabla de Primera División chilena, lo que le permitió clasificar a Copa Sudamericana, Audax Italiano se refuerza con un joven puntero argentino.

Se trata de Rodrigo Cabral, quien fue oficializado como nuevo refuerzo de los “Tanos”.

El jugador de 25 años llega proveniente de Huracán, en una apuesta del club por sumar juventud y proyección.

El jugador, formado en el “Globo”, tuvo participación en el fútbol argentino durante las últimas temporadas, donde alternó titularidades y minutos desde el banco: tuvo participación en 26 partidos, donde solo convirtió dos goles.

Cabral hizo su debut en el profesionalismo en el año 2019 con Huracán, frente a Atlético Tucumán, por la Superliga Argentina. En 2024 tuvo una corta cesión por Argentinos Juniors, lo cual le permitió ganar minutos en cancha. Actualmente, suma 148 partidos, 9 goles y 9 asistencias.

Con este fichaje, Audax Italiano continúa avanzando en la conformación de su plantel, considerando que ya han incorporado al defensa trasandino Marcelo Ortiz y al atacante uruguayo Diego Coelho.

