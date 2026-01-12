;

VIDEO. “Me quedé paralizada”: captan fuerte momento en que turista es mordida por tiburón mientras hacía esnórquel en Brasil

La mujer fue auxiliada por su guía y pescadores tras el ataque ocurrido en Fernando de Noronha. Recibió atención médica, fue dada de alta y aseguró estar fuera de riesgo.

Martín Neut

Mordedura tiburón Brasil

Mordedura tiburón Brasil

Una turista brasileña resultó herida tras ser mordida por un tiburón mientras practicaba esnórquel en el archipiélago de Fernando de Noronha, al norte de Brasil, un destino conocido por su biodiversidad marina y el turismo de naturaleza.

El hecho ocurrió el viernes 9 en un sector cercano a la Asociación de Pescadores, donde Tayane Dalazen, de 36 años, se encontraba nadando junto a dos amigos y un guía turístico.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, varios tiburones se desplazaban cerca del grupo, cuando uno de ellos se aproximó más de lo habitual y la mordió repentinamente en el muslo, generando momentos de tensión entre quienes estaban en el agua.

“Me salvó y le estoy agradecida

La situación fue contenida gracias a la rápida reacción del guía, conocido como Nego Noronha, quien intervino de inmediato para que el animal se alejara. “Se me pegó a la pierna”, relató la propia afectada en un video difundido por medios locales.

Me quedé paralizada porque sabía que me había mordido un tiburón. Mi guía golpeó al tiburón hasta que me soltó. Me salvó y le estoy agradecida”, agregó.

Tras el incidente, la turista fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y fue dada de alta horas más tarde. A través de redes sociales, confirmó que se encuentra en buen estado y abordó el episodio con humor: “Al tiburón le debe faltar un diente”.

IMÁGEN SENSIBLE

ADN

Turista es mordida por tiburón mientras hacía esnórquel en Brasil


Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad