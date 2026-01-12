VIDEO. “Me quedé paralizada”: captan fuerte momento en que turista es mordida por tiburón mientras hacía esnórquel en Brasil
La mujer fue auxiliada por su guía y pescadores tras el ataque ocurrido en Fernando de Noronha. Recibió atención médica, fue dada de alta y aseguró estar fuera de riesgo.
Una turista brasileña resultó herida tras ser mordida por un tiburón mientras practicaba esnórquel en el archipiélago de Fernando de Noronha, al norte de Brasil, un destino conocido por su biodiversidad marina y el turismo de naturaleza.
El hecho ocurrió el viernes 9 en un sector cercano a la Asociación de Pescadores, donde Tayane Dalazen, de 36 años, se encontraba nadando junto a dos amigos y un guía turístico.
En ese contexto, varios tiburones se desplazaban cerca del grupo, cuando uno de ellos se aproximó más de lo habitual y la mordió repentinamente en el muslo, generando momentos de tensión entre quienes estaban en el agua.
“Me salvó y le estoy agradecida”
La situación fue contenida gracias a la rápida reacción del guía, conocido como Nego Noronha, quien intervino de inmediato para que el animal se alejara. “Se me pegó a la pierna”, relató la propia afectada en un video difundido por medios locales.
“Me quedé paralizada porque sabía que me había mordido un tiburón. Mi guía golpeó al tiburón hasta que me soltó. Me salvó y le estoy agradecida”, agregó.
Tras el incidente, la turista fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y fue dada de alta horas más tarde. A través de redes sociales, confirmó que se encuentra en buen estado y abordó el episodio con humor: “Al tiburón le debe faltar un diente”.
