“Chaleco” López logra su primera victoria en el Dakar 2026: así les fue a los otros chilenos en la etapa 9 / Instagram @franciscochalecolopez

Este martes, se desarrolló la novena etapa del Rally Dakar 2026 en formato maratón, donde los pilotos iniciaron el recorrido en Wadi Ad Dawasir para pasar la noche en medio del desierto y retomar la prueba mañana miércoles rumbo a Bisha.

En la jornada, que incluyó un recorrido cronometrado de 410 kilómetros para los autos, Francisco “Chaleco” López se alzó como el mejor chileno del día al quedarse con el primer lugar en la categoría SSV con un tiempo de 4H 23′43″.

Este resultado le permitió al nacional mantenerse en el quinto lugar de la clasificación general con un crono total de 43h00′12″, a 1h38′09″ del líder de la competencia, el estadounidense Brock Heger, y a 36′ del tercero, el portugués Monteiro.

En la categoría Challenger, Ignacio Casale remató noveno para mantenerse 7° en la tabla general. En tanto, Lucas del Río finalizó la jornada en el décimo puesto, consolidándose en el tercer puesto de la general, a 57′34′' del líder, el español Pau Navarro.

En Ultimate, Hernán Garcés acabó 42° este martes y en la clasificación general se encuentra 29°, a 04h37′16′' del líder de la categoría, el catarí Nasser Al Attiyah.

José Ignacio Cornejo se mantiene en el top 10 de las motos

En las motos, José Ignacio Cornejo tuvo una amarga jornada y remató en la 19ª posición. Pese a esto, se mantuvo en la sexta posición de la general con un crono total de 38h14′27″, a 1h05′10″ del líder, el australiano Daniel Sanders.

Rui Barbosa, en tanto, culminó en el 22° lugar con un tiempo para ubicarse en el puesto 13 de la general con 41h08′00″. Finalmente, Tomás de Gavardo terminó 35° para situarse en el casillero 30 de la general con un crono total de 45h18′39″.

Este miércoles se correrá la décima etapa del Rally Dakar 2026 con un recorrido entre el Campamento Refugio y la localidad de Bisha, con 371 kilómetros de especial y 47 de enlace.