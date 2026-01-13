Ganó un título histórico en el fútbol chileno y hoy trabaja en la recolección de basura: “Necesitaba hacer lucas”

Iván Sandoval, exdelantero de Cobresal y campeón del fútbol chileno en 2015, llamó la atención a principios de este mes al compartir un video en el que mostraba su trabajo como recolector de basura, algo que generó más de un millón de visualizaciones en una publicación de TikTok.

El otrora futbolista de 30 años, que se desempeña actualmente como supervisor de recolección de residuos en La Florida, explicó cómo llegó a este oficio a más de diez años de la histórica campaña que vivió con el cuadro minero, la cual además le permitió jugar una edición de Copa Libertadores.

“Necesitaba hacer lucas y un conocido me dijo que en su empresa estaban buscando gente. Y el último año en Lautaro de Buin (su último club) fue solo para seguir jugando y ver cómo se daban las cosas, pero no por las lucas", contó en diálogo con Las Últimas Noticias.

En esa línea, Sandoval señaló que “en el video hay muchos comentarios en que me sacan de contexto. Se preguntan qué hice con la plata que gané. Y muchos piensan que un futbolista cuando se retira no vuelve nunca más a trabajar, porque tiene la vida asegurada, cosa que no es así“.

“Hay de todo. Hay gente que gana más lucas, otros menos lucas. Se puede invertir y vivir bien con el fútbol. Va en cada uno en cómo invierta su platita. Yo la invertí. Tengo mi propiedad, me compré un autito, una camioneta, tengo mis cosas, pero la gente te juzga sin conocerte y opina por lo que ve en un video“, agregó.

“El 90% mira en menos al recolector de basura”

Por otro lado, el exjugador de Cobresal abordó la serie de comentarios que recibió en redes sociales. “(Me dijeron) que no tenía educación financiera ni estudios, que me farreé la plata. Vieron solo lo malo. Yo quise explicar que uno hace lo que soñó desde niño, que vive de eso, pero después se cambia a un rubro totalmente distinto, en que no está acostumbrado o no es lo que soñó, pero hay que seguir haciéndolo y trabajar, porque uno tiene una familia detrás", afirmó.

“Yo creo que el 90% mira en menos al recolector de basura, pero no sabe la gran labor que hace. Si te pones a pensar la recolección domiciliaria es de primera necesidad. O sea, es un rubro que es importantísimo en el mundo", complementó.

Finalmente, detalló sus funciones como supervisor. “Debo ver que el trabajo se haga de buena manera, que las rutas se cumplan y que se saque todo lo que haya que sacar. Superviso a mis trabajadores para evitar accidentes y que usen sus elementos de protección personal. Tengo a cargo 18 camiones y 80 personas”, cerró.