Congreso Futuro inicia su XV versión con potente señal política y emotivo homenaje a la astrónoma María Teresa Ruiz

Con una ceremonia que reunió a las máximas autoridades del país y a destacados referentes internacionales, se dio inicio oficial a la XV versión de Congreso Futuro, el encuentro de divulgación científica y pensamiento más importante de Latinoamérica. Bajo el lema “¿Hacia dónde vamos?”, el evento comenzó este lunes en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, marcado por la presencia conjunta del Presidente de la República, Gabriel Boric, y el Presidente electo, José Antonio Kast.

Ambos mandatarios coincidieron en valorar la trayectoria de esta iniciativa nacida en 2011. El Presidente Boric destacó que el evento “desde hace 15 años viene vinculando a la política con la ciencia y la filosofía”, agradeciendo el esfuerzo por mantener un espacio de reflexión transversal. Por su parte, José Antonio Kast entregó una señal de continuidad republicana, afirmando que Congreso Futuro demuestra que “incluso en momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad” y definiendo al conocimiento como una “herramienta de libertad, desarrollo y dignidad”.

Homenaje estelar y obertura

Tras el acto protocolar, las actividades se trasladaron al Centro Cultural CEINA, donde se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada: un homenaje sorpresa a la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas, María Teresa Ruiz. La obertura combinó arte y tecnología, con la actriz Blanca Lewin interpretando a la científica en escena.

“Yo me sentía que estaba dentro de una estrella (...) Me da risa porque Blanca Lewin es igual a mí cuando tenía 50 años”, comentó Ruiz con humor tras la presentación, confesando que no tenía idea del reconocimiento. La astrónoma aprovechó la instancia para reflexionar sobre su legado: “Si me muero mañana, no importa, ya cumplí. Me siento orgullosa, yo digo que son mis hijos todos”, refiriéndose a las nuevas generaciones de científicos chilenos.

Kerry Kennedy y la programación

La charla inaugural en CEINA estuvo a cargo de la abogada y activista estadounidense Kerry Kennedy, quien abordó la intersección entre justicia, dignidad humana y democracia en tiempos de transformación global.

Congreso Futuro 2026 se extenderá hasta el 17 de enero, ofreciendo acceso gratuito a más de 120 expositores nacionales e internacionales que debatirán sobre inteligencia artificial, sostenibilidad y desafíos sociales. El evento, organizado por el Senado, la Cámara de Diputados, la Fundación Encuentros del Futuro y diversas universidades, contempla actividades presenciales en las 16 regiones del país.

La programación detallada y las entradas están disponibles en el sitio web oficial www.congresofuturo.cl.

