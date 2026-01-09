;

Cae el tercer triunfo chileno en el Dakar 2026: todos los resultados de hoy viernes en la etapa 6

Ignacio Casale se alzó como el mejor piloto nacional del día al lograr el primer lugar de la categoría Challenger.

Otra gran jornada tuvieron los pilotos chilenos en el Rally Dakar 2026. Este viernes, se completó la sexta etapa de la competencia en Arabia Saudita, que contempló un trazado de 326 kilómetros de especial cronometrados entre Hail y Riyadh.

La gran figura de la jornada fue Ignacio Casale, quien se quedó con el primer lugar en la categoría Challenger al completar la prueba con un tiempo de 3h58′57″, sacándole apenas 38″ de ventaja a su más cercana perseguidora, la saudí Dania Akeel.

Este resultado le permitió al experimentado piloto nacional escalar a la séptima posición de la clasificación general con un crono total de 28h40′16″, situándose a 1h53′59″ del líder de la competencia, el español Pau Navarro.

En la misma categoría también celebró Lucas del Río. Si bien el chilenocompletó la prueba en el noveno lugar, su registro fue suficiente para pasar del cuarto al tercer lugar de la clasificación general.

Por otro lado, Francisco “Chaleco” López finalizó la sexta etapa en el tercer lugar de la categoría SSV y ahora marcha sexto en la general, a 1h44′57″ del líder, el estadounidense Brock Heger.

En Ultimate, Hernán Garcés acabó 35° este viernes y en la clasificación general se encuentra 28°, a 2h58′16″ del catarí Nasser Al Attiyah.

Cornejo se mantiene en el top 10 de las motos

En las motos, José Ignacio Cornejo consiguió sostener su quinto puesto en la clasificación general tras acabar la jornada en el noveno puesto con un tiempo de 3h54′02″, situándose a 29′50″ del líder de la competencia, el australiano Daniel Sanders.

Rui Barbosa, en tanto, terminó en la 21° posición con un tiempo de 4h14′49″ para ubicarse en la general en el puesto 16° con un total de 27h32′05″.

Finalmente, Tomás de Gavardo fue 36° este viernes con un crono de 4h40′19″ para situarse 31° en la general con 30h06′34″.

