;

VIDEO. La emoción que conmovió a Chile: joven celebra puntaje nacional en Matemática y su reacción se vuelve viral tras la PAES 2025

El video del momento acumula más de 712 mil reproducciones y miles de comentarios.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

La publicación de los resultados de la PAES 2026 dejó cifras récord para el sistema de acceso a la educación superior, pero también un momento profundamente emotivo que se tomó las redes sociales chilenas.

La reacción de un joven que obtuvo puntaje nacional en Matemática fue registrada en video y rápidamente se viralizó, acumulando más de 712 mil reproducciones y 84,5 mil “me gusta”, además de más de dos mil comentarios.

En las imágenes, se puede percibir el nervio antes de conocer el resultado. Segundos después, al confirmar los 1.000 puntos, la tensión se transforma en alegría, abrazos y gritos de alegría junto a su familia, una escena que desató una ola de mensajes de apoyo y emoción.

“Hasta yo me emocioné”, “no soy de la familia y estaba nervioso” y “qué lindo ver cómo celebran su esfuerzo”, fueron parte de las reacciones que se repitieron entre los usuarios.

Revisa también

ADN

El viral coincidió con una jornada clave para la admisión 2026. Según informó el Ministerio de Educación, 231.060 personas quedaron habilitadas para postular a las universidades del Sistema de Acceso, la cifra más alta registrada hasta ahora. Además, el puntaje promedio entre Competencia Lectora y Matemática 1 alcanzó los 620 puntos, mostrando una mejora sostenida respecto de años anteriores.

@isaac_zavala_z

Lo que vivimos como familia , recibiendo el Resultado de la paes de mi hermano lukas , le compartimos nuestra emoción , disfruten a su familia y sus logros , felicidades hermano te amamooos ❤️❤️ chile🇨🇱 #parati #felicidad #paes #viral

♬ original sound - Gerry Soundtracks

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad