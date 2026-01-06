La publicación de los resultados de la PAES 2026 dejó cifras récord para el sistema de acceso a la educación superior, pero también un momento profundamente emotivo que se tomó las redes sociales chilenas.

La reacción de un joven que obtuvo puntaje nacional en Matemática fue registrada en video y rápidamente se viralizó, acumulando más de 712 mil reproducciones y 84,5 mil “me gusta”, además de más de dos mil comentarios.

En las imágenes, se puede percibir el nervio antes de conocer el resultado. Segundos después, al confirmar los 1.000 puntos, la tensión se transforma en alegría, abrazos y gritos de alegría junto a su familia, una escena que desató una ola de mensajes de apoyo y emoción.

“Hasta yo me emocioné”, “no soy de la familia y estaba nervioso” y “qué lindo ver cómo celebran su esfuerzo”, fueron parte de las reacciones que se repitieron entre los usuarios.

El viral coincidió con una jornada clave para la admisión 2026. Según informó el Ministerio de Educación, 231.060 personas quedaron habilitadas para postular a las universidades del Sistema de Acceso, la cifra más alta registrada hasta ahora. Además, el puntaje promedio entre Competencia Lectora y Matemática 1 alcanzó los 620 puntos, mostrando una mejora sostenida respecto de años anteriores.