Los Simpson dicen adiós a un personaje histórico tras casi 30 años al aire

La serie animada sorprendió con una escena que marca el fin de una era.

Nelson Quiroz

Los Simpson dicen adiós a un personaje histórico tras casi 30 años al aire

La longeva historia de Los Simpson acaba de sumar uno de sus momentos más comentados en décadas. En un reciente episodio emitido a comienzos de enero, la serie animada sorprendió a los fanáticos con la despedida de uno de sus personajes más reconocibles, presente en Springfield desde hace casi 30 años y convertido en un verdadero ícono de la cultura pop televisiva.

El adiós se produjo en un capítulo que parodia a una popular serie de Apple TV+, donde el personaje en cuestión anuncia abruptamente el fin de su rol dentro del universo corporativo que lo hizo famoso.

La escena, cargada de humor y guiños meta, dejó claro que los tiempos han cambiado y que las viejas fórmulas publicitarias ya no conectan con las nuevas generaciones, un mensaje que muchos interpretaron como una reflexión directa de la propia serie sobre su evolución.

Durante buena parte del episodio, la producción juega con la ambigüedad y deja abierta la duda sobre si se trata de una despedida definitiva o simplemente una broma más, fiel al estilo irónico que ha caracterizado a Los Simpson por más de tres décadas. Sin embargo, el cierre del capítulo entrega una señal potente: el personaje aparece sin su vestimenta clásica, adoptando una identidad civil que marca un antes y un después.

En concreto, el protagonista de este adiós es Duffman, el carismático rostro de la cerveza Duff, famoso por su grito Oh, yeah. El personaje, interpretado durante años por Hank Azaria, anunció su retiro como mascota oficial y dejó atrás su traje, capa y cinturón de latas, poniendo fin a una era iniciada en 1997.

La salida de Duffman se suma a otras despedidas recientes en la serie, que continúa renovándose pese a su longevidad. Con cuatro nuevas temporadas ya confirmadas, Los Simpson demuestra que, incluso después de más de 35 años al aire, todavía puede sorprender y generar conversación global.

