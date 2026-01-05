;

VIDEO. “Quizás va a morir mucha gente (...) es el precio que hay que hay que pagar”: polémica frase de venezolana indigna redes sociales

Además, se mostró abierta a que pase lo que sea con el petróleo a cambio de lo que percibe como ‘libertad’.

José Campillay

“Quizás va a morir mucha gente (...) es el precio que hay que hay que pagar”: polémica frase de venezolana indigna redes sociales

El ataque de Estados Unidos a Venezuela que resultó con la captura del dictador Nicolás Maduro sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo debido al impacto geopolítico que ha tenido y precedente que pueda marcar.

Pero hay que tener en cuenta que los venezolanos son los primeros afectados, cualquiera sea su posición y postura frente a este hecho. Ya sea los residentes en el país, o los miles de migrantes en diversos países, cada uno de ellos lo vivió de forma especial.

Alrededor el mundo, fueron muchos los que salieron a celebrar la caída de Maduro viendo en ella un pasaje hacia la libertad, incluso teniendo en cuenta qué tanto pueda intervenir EE. UU. y de qué forma lo haga.

Pero como en todo, hay casos que suelen ir al extremo y llaman la atención en medio de lo común y las mayorías. Precisamente eso ocurrió con una venezolana residente en Uruguay entrevistada para Telemundo.

La mujer, que emigró de Venezuela hace 9 años, expresó sus opiniones durante una concentración de la comunidad venezolana y argumentó que la acción armada representaba la única salida viable frente a un régimen que calificó de incompatible con soluciones pacíficas.

Además, asegura que las pérdidas de vidas humanas (ya registradas y eventualmente en aumento) y los movimientos de petróleo, son un costo que se debe pagar para lograr aquella percepción de libertad que tiene.

Sabemos que no es la mejor forma, estamos de acuerdo, pero era la única forma y eso hay que entenderlo. Que no es sencillamente con paz, como generalmente dicen”, comenzó diciendo.

Es el precio que tenemos que pagar todos, como venezolanos, es nuestro petróleo, sí. Pero quizás vamos a estar mucho mejor”, complementó, mostrándose abierta a lo que suceda con el recurso.

Quizás va a morir mucha gente, o no... Ojalá que no, pero es el precio que hay que pagar”, remató antes de ser interrumpida por la periodista, quien decidió finalizar la interacción y seguir buscando más entrevistados.

Cifras de víctimas y reacciones masivas

Las muertes reportadas por la intervención estadounidense, que inicialmente se estimaban en 40 personas, escalaron según datos de The New York Times a cerca de 80 entre militares y civiles, encendiendo un debate global sobre los costos de la operación ordenada por Donald Trump.

El video de la entrevista se viralizó rápidamente en redes sociales, generando mayoritariamente indignación y repudio por parte de usuarios que tildaron sus palabras de insensibles, aunque un sector minoritario aplaudió su franqueza.

La escena, ocurrida en un contexto de festejos masivos pero bajo un escenario aún incierto de Venezuela, evidencia las divisiones profundas que persisten en torno al fin de la dictadura de Maduro tras casi 13 años en el poder.

