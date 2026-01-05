El capitán de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz, fue uno de los primeros en darle la bienvenida a Francisco Meneghini, ya que se encontraba en el CDA cuando este inició los trabajos con jugadores juveniles del club el fin de semana pasado.

Ahora, en conversación con ESPN, el experimentado volante azul se refirió a este primer día de trabajos con el plantel completo, al regreso de Eduardo Vargas y también comentó el presente de La Roja.

“Se viene un cambio de entrenador, un cambio de proceso, pero las intenciones van a ser siempre las mismas: llevar a la U a lo más alto posible. Ya lo hicimos con Gustavo Álvarez en los dos años que estuvo y ahora con Francisco creo que lo vamos a hacer muy bien también”.

“Ya tuve la posibilidad de conversar con él, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y lo más importante es que sabe que tiene que trabajar solamente. Nosotros, los grandes, nos dedicamos a acompañarlo. Sus decisiones son respetadas y acatadas por todos, seamos grandes o jóvenes. Acá el que decide quién va a jugar o la formación es él”, dijo sobre “Paqui” y el rol de jugadores como él, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas en el plantel.

Acerca del impacto que tiene el arribo de “Turboman” al club, señaló: “Su impacto es gigante, porque Eduardo tiene un nombre tan grande acá en la U y en Chile, que lo dicen sus goles y su trayectoria”.

Marcelo Díaz y el presente de La Roja

Además, el bicampeón de América también comentó el nuevo proceso que vive la selección chilena de la mano, de momento, de Nicolás Córdova. “El momento es malo, es clarísimo. Los resultados lo dicen así: fuimos últimos en las Clasificatorias Sudamericanas. Es un tiempo de receso y se tienen que hacer muy bien las cosas de ahora en adelante. Ya hicimos todo lo malo que pudimos, ya nada puede ser tan malo”, afirmó.

“Hay un recambio de jugadores importante, hay un técnico con una idea de juego que le está implantando a los jugadores, sobre todo a los jóvenes, que pueden soportar uno, dos o tres procesos eliminatorios. Les está dando confianza y muchas herramientas para que se desempeñen de la mejor forma posible, tanto dentro como fuera de la cancha”, sentenció Díaz.