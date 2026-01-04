Tragedia en la ruta Villarrica–Pucón: niño de 10 años muere tras violento choque entre tres vehículos

Durante la mañana de este sábado, un accidente de tránsito de alta energía se registró en la ruta que conecta Villarrica con Pucón, en la Región de La Araucanía, involucrando a tres vehículos.

De acuerdo con la información entregada por el coronel Miguel Ochoa, vocero de la Prefectura de Carabineros de Villarrica, el siniestro dejó seis personas lesionadas, de diversa consideración, además del fallecimiento de un niño de 10 años.

El oficial informó que todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para establecer la dinámica del hecho y eventuales responsabilidades.

Hasta el lugar se trasladó personal policial y equipos de emergencia, quienes trabajaron en la atención de los heridos y en las primeras diligencias investigativas.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a la conducción preventiva, al respeto de las normas del tránsito y al uso de los sistemas de seguridad, especialmente en rutas de alta circulación vehicular.