Sigue en combate: cancelan alerta roja en Puerto Montt por incendio forestal

Brigadistas continúan sus labores para sofocar las llamas.

Juan Castillo

Agencia Uno Referencial

Agencia Uno Referencial / SEBASTIAN RIOS

Este domingo, Senapred determinó cancelar alerta roja que había declarado para la comuna de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, por un voraz incendio forestal.

Pese a esto, el organismo detalló que el siniestro denominado “Panitao” sigue en combate y ya ha consumido 0,3 hectáreas.

Además, expresaron que la amenaza a viviendas e infraestructura crítica se encuentra subsanada y sin novedades.

Brigadistas y personal de emergencia continúan sus labores para sofocar completamente el incendio forestal en Puerto Montt.

