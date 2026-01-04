Sigue en combate: cancelan alerta roja en Puerto Montt por incendio forestal

Este domingo, Senapred determinó cancelar alerta roja que había declarado para la comuna de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, por un voraz incendio forestal.

Pese a esto, el organismo detalló que el siniestro denominado “Panitao” sigue en combate y ya ha consumido 0,3 hectáreas.

Además, expresaron que la amenaza a viviendas e infraestructura crítica se encuentra subsanada y sin novedades.

Brigadistas y personal de emergencia continúan sus labores para sofocar completamente el incendio forestal en Puerto Montt.