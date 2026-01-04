;

Encuentran a hombre amarrado y con un disparo en la cabeza en camino rural de La Cruz

La PDI realiza diligencias para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a la víctima.

Cristóbal Álvarez

Durante este domingo, fue encontrado el cuerpo de un hombre con un disparo en la cabeza en un camino de la comuna de La Cruz, en la Región de Valparaíso.

Concretamente, el hallazgo se produjo en el sector La Palmilla y activó un amplio procedimiento policial.

Hasta el kilómetro 4 del sector llegó personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, luego de una instrucción del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso, para realizar las primeras diligencias en el lugar.

Según informó la PDI, la víctima es un hombre que, hasta ahora, no ha sido identificado, por lo que las diligencias se mantienen bajo reserva mientras avanza el proceso investigativo.

El subprefecto Cristóbal Fernández señaló que el cuerpo fue encontrado con las manos y los pies amarrados, además de presentar un impacto balístico en la región craneal, antecedentes que fueron verificados durante el trabajo inicial en el sitio del suceso.

Desde la policía civil indicaron que la investigación continúa en desarrollo, con el objetivo de establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a la víctima y determinar quiénes podrían estar involucrados en este homicidio.

