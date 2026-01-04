;

FOTOS. “Estamos de vuelta”: Colo Colo revela las primeras imágenes del inicio de su pretemporada 2026

El ‘popular’ volvió a las prácticas en el Estadio Monumental, antes de empezar a preparar sus duelos amistosos de pretemporada.

Gonzalo Miranda

Colo Colo está de regreso con sus entrenamientos

Este 2026 será un año complejo para Colo Colo. Sin participación internacional, el ‘cacique’ solo deberá centrarse en el ámbito local, afectando fuertemente las arcas financieras de ByN.

Por lo mismo es que en Macul saben que “deben ponerse las pilas” pronto con su pretemporada para acallar las críticas del año pasado, y este fin de semana volvieron a la cancha.

En el Estadio Monumental, Colo Colo volvió a los entrenamientos de cara a la pretemporada que se les viene por delante, que los tendrá en Uruguay para disputar una serie de partidos amistosos antes del inicio del torneo nacional.

Primer entrenamiento en cancha” y “estamos de vuelta...”, escribieron las redes sociales, mostrando imágenes de los trabajos en Macul.

