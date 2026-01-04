;

VIDEO. Complejo momento: las horas de terror que vivió Bianneider Tamayo en Venezuela

El defensor de la Universidad de Chile quedó “atrapado” tras la grave situación política que atraviesa el país.

Gonzalo Miranda

Bianneider Tamayo, defensor de la Universidad de Chile

Las repercusiones por la inesperada intervención militar estadounidense en Venezuela se siguen generando, esta vez, salpicando una vez más a la Universidad de Chile.

Esto porque, a la preocupación familiar de Bárbara Sánchez, jugadora venezolana del plantel femenino, se sumó en las últimas horas Bianneider Tamayo, defensor de los azules que este 2026 vuelve tras su préstamo en Unión Española.

Según información de Bolavip Chile, el zaguero se encontraba en su país cuando el Gobierno de Donald Trump decidió invadir territorio venezolano para capturar y detener a Nicolás Maduro, mandatario ‘llanero’.

El complejo panorama militar y político en Venezuela hizo que Tamayo quedara literalmente encerrado en su país, sin la opción de regresar a Chile para sumarse este lunes a los entrenamientos que encabezará Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Es por ello que, según el citado medio, los azules habrían intervenido para lograr que el joven defensor pudiera cruzar vía terrestre a Colombia, desde donde tomaría un vuelo en dirección a nuestro país, situación que debería ocurrir durante la presente jornada.

De no mediar inconvenientes de última hora, Bianneider Tamayo debería presentarse este lunes en el Centro Deportivo Azul (CDA) para comenzar los entrenamientos a las órdenes de ‘Paqui’ y definir si el 2026 estará vestido de azul, o emigrará una vez más a préstamo.

