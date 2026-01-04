;

Anuncian corte de luz en Santiago para este lunes 5 de enero: estas son las ocho comunas afectadas

Revisa el horario y qué sectores se verán afectados.

José Campillay

Agencia Uno

Agencia Uno

La compañía eléctrica Enel Distribución Chile anunció un nuevo corte de luz programado para este lunes 5 de enero de 2026 en diferentes sectores de la Región Metropolitana.

La interrupción del servicio responde a labores de mantenimiento preventivo en la red de la capital, afectando directamente a ocho comunas en diversos horarios.

Según señalan desde la empresa, estas acciones buscan fortalecer la infraestructura y elevar la confiabilidad del servicio para miles de usuarios.

Frente a esto, los afectados deben anticipar impactos en sus rutinas diarias, considerando duraciones que oscilan entre tres y siete horas según el sector.

Enel detalló los sectores (por calle en cada comuna) e intervalos precisos para cada zona, permitiendo a los residentes organizarse de la mejor forma posible.

Las comunas afectadas son Providencia, Peñalolén, La Cisterna, San Miguel, Independencia, Maipú, Pudahuel y Colina.

Revisa el detalle a continuación:

San Miguel: Desde las 10:00 horas hasta las 13:00 hrs.

Peñalolén: Desde las 10:00 horas hasta las 14:00 hrs.

Independencia: Desde las 10:00 horas hasta las 14:00 hrs.

Maipú: Desde las 10:00 horas hasta las 15:00 hrs.

La Cisterna: Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 hrs.

Providencia: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 hrs.

Colina: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 hrs.

Pudahuel: Desde las 15:00 horas hasta las 18:00 hrs.

