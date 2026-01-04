Anuncian corte de luz en Santiago para este lunes 5 de enero: estas son las ocho comunas afectadas
Revisa el horario y qué sectores se verán afectados.
La compañía eléctrica Enel Distribución Chile anunció un nuevo corte de luz programado para este lunes 5 de enero de 2026 en diferentes sectores de la Región Metropolitana.
La interrupción del servicio responde a labores de mantenimiento preventivo en la red de la capital, afectando directamente a ocho comunas en diversos horarios.
Según señalan desde la empresa, estas acciones buscan fortalecer la infraestructura y elevar la confiabilidad del servicio para miles de usuarios.
Frente a esto, los afectados deben anticipar impactos en sus rutinas diarias, considerando duraciones que oscilan entre tres y siete horas según el sector.
Enel detalló los sectores (por calle en cada comuna) e intervalos precisos para cada zona, permitiendo a los residentes organizarse de la mejor forma posible.
Las comunas afectadas son Providencia, Peñalolén, La Cisterna, San Miguel, Independencia, Maipú, Pudahuel y Colina.
Revisa el detalle a continuación:
San Miguel: Desde las 10:00 horas hasta las 13:00 hrs.
Peñalolén: Desde las 10:00 horas hasta las 14:00 hrs.
Independencia: Desde las 10:00 horas hasta las 14:00 hrs.
Maipú: Desde las 10:00 horas hasta las 15:00 hrs.
La Cisterna: Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 hrs.
Providencia: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 hrs.
Colina: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 hrs.
Pudahuel: Desde las 15:00 horas hasta las 18:00 hrs.
