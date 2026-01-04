;

Accidente en La Granja: choque múltiple en Autopista Vespucio Sur deja 2 personas muertas

Dos vehículos menores y un camión tres cuartos impactaron en el sector de Américo Vespucio.

Juan Castillo

Tomás Golzio

Accidente múltiple en La Granja deja 2 personas muertas

03:20

Durante este domingo, un accidente de tránsito múltiple registrado en la comuna de La Granja dejó dos personas fallecidas.

Según información policial, el hecho ocurrió a eso de las 15:00 horas en el sector de Américo Vespucio, a la altura de Almirante Latorre.

En dicho lugar, y por causas que se investigan, un camión tres cuartos colisionó con un vehículo menor, y posteriormente un tercer automóvil impactó a los vehículos afectados.

Más antecedentes los entregó el mayor Patricio Opazo, de la prefectura Santiago Sur, quien confirmó además que hay personas lesionadas de distinta gravedad.

“Alrededor de las 15:00 horas, Carabineros recibió un comunicado de la Central de Comunicaciones donde indica un accidente de tránsito múltiple con la participación de tres vehículos particulares”, señaló.

“Cuando personal policial se constituye en el lugar, logran verificar que hay un vehículo menor, el cual es impactado por la parte posterior por un camión tres cuartos. Y producto de esta misma, un tercer vehículo también los impacta por alcance, resultando lamentablemente dos personas fallecidas”, agregó.

Según detalló el uniformado, las víctimas fatales corresponden a un hombre y una mujer, mientras que otras dos personas resultaron heridas con lesiones de diversa gravedad, los que fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado.

Personal de la SIAT de Carabineros trabajan en el lugar.

