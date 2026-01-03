La Unión Europea llama a respetar el derecho internacional en Venezuela aunque afirma que Maduro “carece de legitimidad”
El bloque mantuvo una postura cauta frente a la acción militar de Estados Unidos y pidió moderación, mientras reiteró que el líder venezolano carece de legitimidad democrática.
La Unión Europea reaccionó con cautela a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, reiterando su llamado al respeto del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La postura del bloque fue expresada por la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, quien aseguró que la UE sigue “muy de cerca” la situación en el país caribeño y que ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
“La Unión Europea ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”, señaló Kallas en redes sociales, añadiendo que “en cualquier circunstancia deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, junto con un llamado explícito a la moderación.
Desde Bruselas se subrayó que la cautela responde también al contexto geopolítico global, en particular a los conflictos en Ucrania y Taiwán, donde acciones unilaterales podrían ser utilizadas como precedentes por otras potencias. En ese equilibrio, la UE ha evitado una condena directa a Estados Unidos, manteniendo al mismo tiempo su crítica política a Maduro.
En la misma línea se pronunciaron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes manifestaron preocupación por la situación y respaldaron los esfuerzos diplomáticos de Kallas.
Varios gobiernos europeos optaron por mensajes similares. España llamó a la desescalada, mientras que Italia y Bélgica señalaron que siguen atentamente los acontecimientos.
Desde el Parlamento Europeo, en contraste, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, Iratxe García Pérez, fue más dura y advirtió que “la democracia nunca se construye con bombas”, instando a que la Unión Europea lidere una salida mediante el diálogo y la mediación.
