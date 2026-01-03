;

La Unión Europea llama a respetar el derecho internacional en Venezuela aunque afirma que Maduro “carece de legitimidad”

El bloque mantuvo una postura cauta frente a la acción militar de Estados Unidos y pidió moderación, mientras reiteró que el líder venezolano carece de legitimidad democrática.

Verónica Villalobos

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas.

Santiago

La Unión Europea reaccionó con cautela a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, reiterando su llamado al respeto del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

La postura del bloque fue expresada por la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, quien aseguró que la UE sigue “muy de cerca” la situación en el país caribeño y que ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“La Unión Europea ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”, señaló Kallas en redes sociales, añadiendo que “en cualquier circunstancia deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, junto con un llamado explícito a la moderación.

Desde Bruselas se subrayó que la cautela responde también al contexto geopolítico global, en particular a los conflictos en Ucrania y Taiwán, donde acciones unilaterales podrían ser utilizadas como precedentes por otras potencias. En ese equilibrio, la UE ha evitado una condena directa a Estados Unidos, manteniendo al mismo tiempo su crítica política a Maduro.

En la misma línea se pronunciaron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes manifestaron preocupación por la situación y respaldaron los esfuerzos diplomáticos de Kallas.

Varios gobiernos europeos optaron por mensajes similares. España llamó a la desescalada, mientras que Italia y Bélgica señalaron que siguen atentamente los acontecimientos.

Desde el Parlamento Europeo, en contraste, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, Iratxe García Pérez, fue más dura y advirtió que “la democracia nunca se construye con bombas”, instando a que la Unión Europea lidere una salida mediante el diálogo y la mediación.

