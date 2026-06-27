“Han hecho todo lo posible para eliminarnos, es un desastre; Infantino vino a nuestro camarín y nos dijo...”

En el cierre del Grupo G del Mundial 2026, Irán igualó 1-1 ante Egipto y finalizó en el tercer lugar con tres puntos. Por ahora, el conjunto asiático se está metiendo en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, aunque deberá esperar los resultados de este sábado para confirmar su clasificación.

En medio de la incertidumbre, el capitán iraní Mehdi Taremi lanzó duras críticas contra la FIFA y la organización estadounidense de la Copa del Mundo por las condiciones de su selección y complicaciones migratorias que los obligan a viajar constantemente entre países para jugar sus partidos.

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo”, partió diciendo el delantero que milita en el Olympiacos en la zona mixta del estadio Lumen Field de Seattle.

“Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre", agregó.

En esa línea, Taremi apuntó directamente a Infantino y señaló: “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro camarín después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada”.

“Respondiendo la pregunta de: ‘¿Sienten que los organizadores de la Copa del Mundo, incluidos la FIFA y los funcionarios estadounidenses, prefieren que Irán sea eliminado de la competencia?’, digo: Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana", agregó.

Finalmente, el capitán de Irán afirmó: “Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera. Me siento triste, pero tenemos esperanza. Siempre damos lo mejor de nosotros. Jugamos por nuestra gente. Queremos enviar un mensaje de paz a la gente de Irán, fuera de Irán, a la FIFA, a todos. Pero nadie nos ofrece paz”.