;

“Han hecho todo lo posible para eliminarnos, es un desastre; Infantino vino a nuestro camarín y nos dijo...”

Mehdi Taremi, capitán de la selección de Irán, lanzó duras críticas contra la FIFA y la organización estadounidense en el Mundial 2026. “No podemos jugar en estas condiciones”, afirmó.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA

En el cierre del Grupo G del Mundial 2026, Irán igualó 1-1 ante Egipto y finalizó en el tercer lugar con tres puntos. Por ahora, el conjunto asiático se está metiendo en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros, aunque deberá esperar los resultados de este sábado para confirmar su clasificación.

En medio de la incertidumbre, el capitán iraní Mehdi Taremi lanzó duras críticas contra la FIFA y la organización estadounidense de la Copa del Mundo por las condiciones de su selección y complicaciones migratorias que los obligan a viajar constantemente entre países para jugar sus partidos.

Revisa también:

ADN

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo”, partió diciendo el delantero que milita en el Olympiacos en la zona mixta del estadio Lumen Field de Seattle.

“Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿EE.UU.? ¡No sé! Díganme un nombre", agregó.

En esa línea, Taremi apuntó directamente a Infantino y señaló: “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro camarín después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada”.

“Respondiendo la pregunta de: ‘¿Sienten que los organizadores de la Copa del Mundo, incluidos la FIFA y los funcionarios estadounidenses, prefieren que Irán sea eliminado de la competencia?’, digo: Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana", agregó.

Finalmente, el capitán de Irán afirmó: “Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera. Me siento triste, pero tenemos esperanza. Siempre damos lo mejor de nosotros. Jugamos por nuestra gente. Queremos enviar un mensaje de paz a la gente de Irán, fuera de Irán, a la FIFA, a todos. Pero nadie nos ofrece paz”.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad