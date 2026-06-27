Renuncia Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei en Argentina, tras acusaciones de corrupción

El jefe de Gabinete del gobierno argentino, Manuel Adorni, presentó su renuncia este sábado tras cuatro meses marcados por denuncias de corrupción y una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

La salida del funcionario se produce en medio de una fuerte tensión política dentro del círculo más cercano del presidente Javier Milei.

Adorni, una de las figuras más cercanas al mandatario, confirmó su decisión a través de una carta difundida en redes sociales, donde atribuyó su salida a los constantes cuestionamientos mediáticos y judiciales que ha enfrentado en los últimos meses.

La defensa de Adorni y su salida del Gobierno

En su declaración, el exjefe de Gabinete afirmó que deja el cargo con la conciencia tranquila y negó cualquier tipo de irregularidad.“Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, señaló.

Asimismo, Adorni sostuvo que ha sido víctima de ataques constantes en su contra, indicando que “los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”.

El ahora exfuncionario también rechazó las acusaciones de corrupción, afirmando que ha sido injustamente señalado sin pruebas concretas. En esa línea aseguró: “Me han tratado de delincuente y corrupto, sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”.

Pese a la renuncia, la salida de Adorni se produce luego de semanas de presión política y mediática, incluso con sectores del oficialismo y aliados del gobierno que habían solicitado una definición frente al caso. Hasta el último momento, el presidente Javier Milei había respaldado públicamente a su jefe de Gabinete.