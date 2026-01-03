Incendios forestales en Chile: Senapred actualiza estado de todos los siniestros que se encuentran en combate

Durante la tarde de este sábado 3 de enero, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entregó una actualización de todos los incendios forestales que se encuentran en combate.

Según el organismo, actualmente hay 5 de estos siniestros que se encuentran en combate, de los cuales todos se desarrollan en el sur de Chile.

Incendios forestales en Chile

Región de Ñuble

El incendio El Chacay, en la comuna de Yungay, ya ha consumido 6,24 hectáreas y se mantiene en combate.

Mientras que el Incendio Paso Alejo 2, de Coihueco, consumió más de 16 hectáreas. Pese a que la zona estaba bajo Alerta Roja, esta fue cancelada, aunque sigue en combate.

Región de La Araucanía

El incendio denominado Quinchamahuida ya ha afectado 4 hectáreas en la comuna de Traiguén.

Situación similar es la que se vive en la comuna de Lumaco, donde las llamas ya han consumido 1,5 hectáreas.

Región de Los Lagos

El incendio Los Riscos, en la comuna de Purranque, consumió 2,5 hectáreas.