Senapred declara Alerta Roja en la comuna de Coihueco por incendio forestal
El siniestro genera preocupación debido a que se desarrolla cerca a sectores habitados.
En horas de la tarde de este sábado, Senapred declaró Alerta Roja en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, debido a un incendio forestal.
Según detalló el organismo, el siniestro denominado “Paso Alejo 2″ ya ha consumido 0,01 hectáreas.
Pese a esto, existe preocupación debido a que las llamas se desarrollan cerca a sectores habitados.
Equipos de emergencia trabajan en el lugar para contener las llamas y evitar su propagación.
