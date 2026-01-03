;

Senapred declara Alerta Roja en la comuna de Coihueco por incendio forestal

El siniestro genera preocupación debido a que se desarrolla cerca a sectores habitados.

Juan Castillo

En horas de la tarde de este sábado, Senapred declaró Alerta Roja en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, debido a un incendio forestal.

Según detalló el organismo, el siniestro denominado “Paso Alejo 2″ ya ha consumido 0,01 hectáreas.

Pese a esto, existe preocupación debido a que las llamas se desarrollan cerca a sectores habitados.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar para contener las llamas y evitar su propagación.

