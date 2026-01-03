Senapred declara Alerta Roja en la comuna de Coihueco por incendio forestal

En horas de la tarde de este sábado, Senapred declaró Alerta Roja en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, debido a un incendio forestal.

Según detalló el organismo, el siniestro denominado “Paso Alejo 2″ ya ha consumido 0,01 hectáreas.

Pese a esto, existe preocupación debido a que las llamas se desarrollan cerca a sectores habitados.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar para contener las llamas y evitar su propagación.