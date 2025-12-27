FOTO. El espectacular premio que ganó Darío Osorio en Dinamarca: fue escogido por un solo punto de diferencia
El delantero chileno sigue pavimentando un posible traspaso a alguna de las cinco ligas más importantes del Viejo Continente.
Suena en varios equipos, pero en FC Midtjylland sigue ganando reconocimientos. Darío Osorio atraviesa otra buena temporada en el fútbol danés, pavimentando día a día un posible salto a alguna de las cinco ligas más importantes de Europa (España, Italia, Inglaterra, Francia o Alemania).
En ello, el delantero de la Selección Chilena ganó otro reconocimiento defendiendo la camiseta del FC Midtjylland: fue elegido como el ‘Mejor extremo derecho’ de la Superliga danesa.
“La contienda por la cima fue reñida, y Darío Osorio se alza con el premio por delante de Tobias Bech por un punto”, destaca la revista Tipsbladet.
Agregan que “el chileno ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque quizás haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan esta temporada, cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición y pase, además de haber mejorado en defensa”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.