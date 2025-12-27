;

FOTO. El espectacular premio que ganó Darío Osorio en Dinamarca: fue escogido por un solo punto de diferencia

El delantero chileno sigue pavimentando un posible traspaso a alguna de las cinco ligas más importantes del Viejo Continente.

Gonzalo Miranda

@fcmidtjylland

@fcmidtjylland

Suena en varios equipos, pero en FC Midtjylland sigue ganando reconocimientos. Darío Osorio atraviesa otra buena temporada en el fútbol danés, pavimentando día a día un posible salto a alguna de las cinco ligas más importantes de Europa (España, Italia, Inglaterra, Francia o Alemania).

En ello, el delantero de la Selección Chilena ganó otro reconocimiento defendiendo la camiseta del FC Midtjylland: fue elegido como el ‘Mejor extremo derecho’ de la Superliga danesa.

“La contienda por la cima fue reñida, y Darío Osorio se alza con el premio por delante de Tobias Bech por un punto”, destaca la revista Tipsbladet.

Agregan que “el chileno ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque quizás haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan esta temporada, cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición y pase, además de haber mejorado en defensa”.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad