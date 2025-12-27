Suena en varios equipos, pero en FC Midtjylland sigue ganando reconocimientos. Darío Osorio atraviesa otra buena temporada en el fútbol danés, pavimentando día a día un posible salto a alguna de las cinco ligas más importantes de Europa (España, Italia, Inglaterra, Francia o Alemania).

En ello, el delantero de la Selección Chilena ganó otro reconocimiento defendiendo la camiseta del FC Midtjylland: fue elegido como el ‘Mejor extremo derecho’ de la Superliga danesa.

“La contienda por la cima fue reñida, y Darío Osorio se alza con el premio por delante de Tobias Bech por un punto”, destaca la revista Tipsbladet.

Agregan que “el chileno ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque quizás haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan esta temporada, cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición y pase, además de haber mejorado en defensa”.