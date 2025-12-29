“No hay nadie”: youtuber se sorprende con el estado actual de país que fue sede del Mundial

Sin duda alguna, el último Mundial de Qatar 2022 fue uno de los más recordados por su cultura, infraestructura y por ser una sede muy poco futbolizada.

Mientras se desarrollaba el evento deportivo, miles de personas de distintos países circulaban por las calles de Qatar.

No obstante, a tres años desde que se desarrolló la cita planetaria, la actualidad del país de Medio Oriente es completamente distinta, ya que apenas circulan escasas personas en la vía pública.

El youtuber español, Pau Clavero, visitó Qatar y registró el abrupto cambio que ha experimentado la nación asiática.

Así luce Qatar a tres años del Mundial

Apenas llegó al Aeropuerto Internacional de Doha, en plena capital, el influencer español se sorprendió de que apenas era “la única persona, con otra chica, que no estaba haciendo escala”. Es decir, “solo dos bajamos en Doha”, enfatizó.

Posteriormente, Clavero se desplazó a la zona de West Bay, famosa por sus enormes edificios, y la situación fue la misma.

“Esto ha cambiado por completo. De pasar de tener a cientos de personas caminando por la calle a tener un espacio mucho más grande y nadie caminando en ella”, alucinó el youtuber europeo.

Más adelante en el video, el joven influencer visitó una réplica exacta del Puente de Rialto (Venecia, Italia) que hay en Doha. Y para su sorpresa, estaba completamente vacío.

A continuación el video publicado por el youtuber: