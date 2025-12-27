;

Alerta en la Región Metropolitana: incendio forestal obliga a evacuar sectores de Pudahuel

El avance del fuego obligó a la salida de personas en varios sectores de la comuna.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL / Hans Scott

Un incendio forestal en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, obligó a las autoridades a ordenar la evacuación peventiva de los sectores Amapolas, Laguna Carén, Villa Couso y Camino Noviciado, debido al avance del fuego y al riesgo que representa para la población.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, la situación se mantiene en desarrollo y es monitoreada por los organismos de emergencia.

ADN

Agencia Uno

Para reforzar el proceso de evacuación en terreno, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el sistema de mensajería SAE, con el objetivo de alertar directamente a los vecinos de las zonas afectadas y facilitar una salida oportuna y segura.

Desde el organismo llamaron a la comunidad a actuar con calma y a seguir estrictamente las instrucciones entregadas por la autoridad y los equipos de respuesta.

Asimismo, Senapred recordó a la población que, durante la evacuación, es fundamental considerar a las mascotas y sus necesidades, incorporándolas al plan de salida. La emergencia continúa en evaluación, mientras los equipos especializados trabajan en el control del incendio y en la protección de las personas y viviendas del sector.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad