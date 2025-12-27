Alerta en la Región Metropolitana: incendio forestal obliga a evacuar sectores de Pudahuel

Un incendio forestal en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, obligó a las autoridades a ordenar la evacuación peventiva de los sectores Amapolas, Laguna Carén, Villa Couso y Camino Noviciado, debido al avance del fuego y al riesgo que representa para la población.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, la situación se mantiene en desarrollo y es monitoreada por los organismos de emergencia.

Agencia Uno Ampliar

Para reforzar el proceso de evacuación en terreno, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó el sistema de mensajería SAE, con el objetivo de alertar directamente a los vecinos de las zonas afectadas y facilitar una salida oportuna y segura.

Desde el organismo llamaron a la comunidad a actuar con calma y a seguir estrictamente las instrucciones entregadas por la autoridad y los equipos de respuesta.

Asimismo, Senapred recordó a la población que, durante la evacuación, es fundamental considerar a las mascotas y sus necesidades, incorporándolas al plan de salida. La emergencia continúa en evaluación, mientras los equipos especializados trabajan en el control del incendio y en la protección de las personas y viviendas del sector.