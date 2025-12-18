;

Roban y queman camión de valores en Puente Alto: aún no se establece el monto de dinero sustraído

El hecho está siendo indagado por personal policial.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Durante esta jornada, un camión de valores perteneciente a la empresa ProSegur fue robado y quemado al interior de un aparcadero en la comuna de Puente Alto.

Según pudo confirmar Radio ADN, el atraco ocurrió cerca de Avenida Concha y Toro, mientras que la quema del vehículo se produjo en un recinto ubicado en Avenida Bernardo O’Higgins.

Información preliminar señala que este robo habría ocurrido mientras el camión de transporte de valores se encontraba retirando remesas de dinero de un supermercado.

Actualmente, personal de Carabineros indaga este robo, tanto para dar con los responsables como también para establecer el monto de dinero sustraído.

