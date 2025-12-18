;

Procedimientos a ciegas: Contraloría detecta decenas de incautaciones de droga sin registro fotográfico en tres cárceles

En una violación directa a los protocolos de criminalística, gendarmes de Quillota, San Antonio y Rancagua realizaron decomisos de sustancias ilícitas sin tomar la “fijación fotográfica” obligatoria.

Una revisión aleatoria a los expedientes de incautación reveló que el registro visual de la evidencia es una tarea pendiente en varios recintos penitenciarios. La Contraloría detectó que, en 17 partes de denuncia revisados, no existía ninguna fotografía que acreditara el hallazgo de las sustancias decomisadas. Los casos se concentraron principalmente en el C.C.P. de San Antonio, con 9 incidentes, seguido por el C.P. de Rancagua con 6 casos y el C.D.P. de Quillota con 2.

Esta falta de respaldo visual constituye una transgresión a las normas internas de Gendarmería. El oficio circular de 2020, que regula estos procedimientos, establece explícitamente la obligación de realizar una “fijación fotográfica” del sitio del suceso y de la evidencia encontrada. El objetivo de esta norma es cumplir con los estándares del Código Procesal Penal, asegurando que existan medios de prueba fidedignos (imágenes, grabaciones) que respalden la versión de los funcionarios ante un tribunal.

La ausencia de fotos deja a las denuncias en una posición de fragilidad jurídica. Sin una imagen que corrobore el lugar exacto, la forma del envoltorio o la cantidad visual de la droga al momento del hallazgo, se abre la puerta para que las defensas de los imputados cuestionen la cadena de custodia o la existencia misma del delito. La Contraloría advirtió que esta práctica vulnera los principios de control y eficiencia administrativa exigidos por la ley.

Ante el hallazgo del ente fiscalizador, Gendarmería reconoció la falta de prolijidad de su personal. La institución admitió la observación y señaló que, mediante una providencia emitida en agosto de 2025, se reiteraron las instrucciones a las unidades penales para cumplir con la obligación de fotografiar la evidencia. Sin embargo, para la Contraloría el hecho ya es una “situación consolidada”, pues la evidencia de esos 17 casos quedó permanentemente sin respaldo visual.

El informe concluye manteniendo la observación y exigiendo medidas correctivas inmediatas. Se ordenó a Gendarmería asegurar que, en el futuro, todos los partes de denuncia incluyan obligatoriamente la fijación fotográfica adjunta. La persistencia de esta falla administrativa no solo denota desorden, sino que pone en riesgo el éxito de la persecución penal contra el tráfico de drogas al interior de las cárceles.

