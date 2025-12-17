Emergencia forestal no da tregua: al menos 10 focos activos movilizan recursos aéreos y terrestres en todo Chile

Una jornada compleja se vive en la zona centro-sur del país. Según el último balance de las autoridades, más de 10 incendios forestales se mantienen en combate, concentrados principalmente entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Ñuble. La situación ha motivado un fuerte emplazamiento del Presidente Gabriel Boric, quien apuntó directamente a la responsabilidad humana detrás de estas tragedias.

“La mayoría de los incendios en Chile son por causa humana”, sentenció el Mandatario, advirtiendo que ya sea por intencionalidad o negligencia, quienes los provocan “pueden convertirse en asesinos”. Boric hizo un llamado a la población a ser “muy, muy cuidadosos” ante un verano que se prevé con temperaturas extremas.

Detenidos en Ñuble

Las palabras del Presidente cobran fuerza tras confirmarse la detención de tres personas en el sector de Quilmabajo, en Chillán Viejo. Los sujetos fueron sorprendidos realizando trabajos con galleteras y soldadoras, cuyas chispas habrían iniciado el fuego. Este descuido generó un incendio en el sector “El Quillay”, que afecta también a Chillán, obligando a decretar Alerta Roja debido a la “alta intensidad y propagación” que amenaza a cerca de 60 viviendas.

El Seremi de Seguridad Pública del Ñuble, Jorge Muñoz, reiteró que el autocuidado es clave y advirtió que la negligencia, como tirar colillas o trabajar en zonas secas sin precaución, “puede conllevar incluso a penas de cárcel”.

Balance de hectáreas: Melipilla y Valparaíso

En la Región Metropolitana, la preocupación se centra en la comuna de San Pedro. El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, informó que el incendio denominado “Quilamuta” ha afectado una superficie de 3.221 hectáreas. Aunque actualmente no registra avances significativos, “persisten fumarolas y focos calientes dentro del perímetro quemado”.

Paralelamente, en la Región de Valparaíso, el incendio “Bucalemu” en la comuna de Santo Domingo se mantiene en combate desde la mañana del 16 de diciembre, con una afectación de 320 hectáreas, presentando baja intensidad en algunos sectores pero manteniéndose contenido en otros.

Las autoridades, incluyendo Conaf, Bomberos y brigadas de la PDI, continúan desplegadas para investigar los orígenes de los siniestros y contener el avance de las llamas en una temporada que se anticipa difícil.