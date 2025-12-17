;

Presidente Boric por incendio en San Pedro: “Es el de mayor magnitud que hemos tenido hasta ahora”

El siniestro ha consumido 2.500 hectáreas y ha dejado tres viviendas destruidas. Al respecto, el Mandatario hizo un llamado a la responsabilidad.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Durante la ceremonia de lanzamiento de las Estrategias Nacionales de Biotecnología y de Tecnologías Cuánticas 2025–2035, el Presidente Gabriel Boric se refirió al incendio forestal en San Pedro de Melipilla.

Cabe recordar que la zona se mantiene bajo alerta roja por el siniestro denominado “Quilamuta”, el cual ha consumido 2.500 hectáreas y ha dejado tres viviendas destruidas, según el último monitoreo de Senapred.

Durante su discurso, el Mandatario señaló que el humo registrado ayer en la capital “era producto de un incendio en la comuna de San Pedro”, añadiendo que “ha sido el de mayor magnitud que hemos tenido hasta ahora”.

“Tenemos un escenario que va a ser bien difícil”

En “2025 hemos tenido más incendios que el 2024”, agregó. Bajo este contexto, indicó que si han tenido la capacidad de apagar esos siniestros, es “porque se ha aumentado de manera significativa el presupuesto de Conaf y el de Senapred”.

“Pero tenemos un escenario que va a ser bien difícil, porque este verano va a haber mucho calor, y quiero llamar a la población a ser especialmente responsables”, concluyó el Presidente Gabriel Boric.

