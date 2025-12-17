Contó que escribe un libro y que vivirá en uno de los lugares más extremos de Chile: así es la nueva vida de Pablo Longueira

Durante este miércoles, el exministro de Economía y exsenador Pablo Longueira abordó en ADN Hoy su presente personal y político, confirmando que se encuentra escribiendo un libro y detallando su relación de larga data con José Antonio Kast y su familia.

En concreto, Longueira confirmó que actualmente trabaja en un libro donde abordará episodios poco conocidos de la política chilena. “Van a conocer muchos otros acuerdos que nunca fueron públicos, que fueron frutos de un trabajo que se hizo en un periodo muy excepcional de la historia chilena al retornar a la democracia”, afirmó.

“Los 30 años son frutos de esos acuerdos, porque había legitimidad social para hacerlos”, añadió durante la conversación.

En ese contexto, consultado por el Presidente electo, José Antonio Kast, el exdirigente gremialista sostuvo lo conoce hace décadas. “Yo conocí a su madre, a su padre —don Miguel—, a su hermano mayor, son personas muy serias, muy trabajadoras, muy perseverantes, que no van común en las características chilenas”, señaló.

“Conozco a José Antonio desde muy joven, me reemplazó en el distrito y tengo demasiada confianza porque lo conozco”, agregó.

Finalmente, Longueira confirmó que se encuentra impulsando un proyecto personal en el extremo sur del país, el cual lo llevará a vivir en ese lugar. “Con un par de amigos tenemos la idea de irnos a vivir a Campos de Hielo Sur”, afirmó.

“Estamos haciendo un proyecto para generar soberanía y a eso le he destinado mucho tiempo, espero dedicarle en mi última construcción al país”, concluyó.