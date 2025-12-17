;

Contó que escribe un libro y que vivirá en uno de los lugares más extremos de Chile: así es la nueva vida de Pablo Longueira

El exministro reafirmó la confianza que mantiene con el presidente electo y su familia, y señaló que su traslado al extremo sur será parte de un proyecto personal.

Cristóbal Álvarez

Pablo Longueira en ADN Hoy

Pablo Longueira en ADN Hoy

Durante este miércoles, el exministro de Economía y exsenador Pablo Longueira abordó en ADN Hoy su presente personal y político, confirmando que se encuentra escribiendo un libro y detallando su relación de larga data con José Antonio Kast y su familia.

En concreto, Longueira confirmó que actualmente trabaja en un libro donde abordará episodios poco conocidos de la política chilena. “Van a conocer muchos otros acuerdos que nunca fueron públicos, que fueron frutos de un trabajo que se hizo en un periodo muy excepcional de la historia chilena al retornar a la democracia”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Los 30 años son frutos de esos acuerdos, porque había legitimidad social para hacerlos”, añadió durante la conversación.

En ese contexto, consultado por el Presidente electo, José Antonio Kast, el exdirigente gremialista sostuvo lo conoce hace décadas. “Yo conocí a su madre, a su padre —don Miguel—, a su hermano mayor, son personas muy serias, muy trabajadoras, muy perseverantes, que no van común en las características chilenas”, señaló.

Conozco a José Antonio desde muy joven, me reemplazó en el distrito y tengo demasiada confianza porque lo conozco”, agregó.

Finalmente, Longueira confirmó que se encuentra impulsando un proyecto personal en el extremo sur del país, el cual lo llevará a vivir en ese lugar. “Con un par de amigos tenemos la idea de irnos a vivir a Campos de Hielo Sur”, afirmó.

Estamos haciendo un proyecto para generar soberanía y a eso le he destinado mucho tiempo, espero dedicarle en mi última construcción al país”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad