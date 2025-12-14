;

VIDEO. Todo fue captado por las cámaras de seguridad: balean a quemarropa a menor de 17 años en Independencia

La víctima, de nacionalidad ecuatoriana, fue interceptada en los estacionamientos por dos sujetos que le dispararon tres veces antes de huir.

Mario Vergara

Todo fue captado por las cámaras de seguridad: balean a quemarropa a menor de 17 años en Independencia

Un violento ataque armado se registró la tarde de este domingo en la comuna de Independencia, dejando a un menor de edad con lesiones de gravedad. El hecho ocurrió cerca de las 14:40 horas en un edificio residencial ubicado en calle Inglaterra, lugar hasta donde se trasladó personal de Carabineros tras recibir el reporte de disparos en la vía pública.

De acuerdo a los antecedentes policiales preliminares, la víctima es un joven de 17 años, de nacionalidad ecuatoriana y en situación migratoria irregular. El adolescente fue interceptado en el sector de los estacionamientos del recinto, momento en que se desencadenó la agresión que casi le cuesta la vida.

La dinámica del ataque

Según la información recabada por los efectivos policiales en el lugar, el ataque fue perpetrado por dos sujetos —aparentemente también extranjeros— que lograron ingresar al condominio vulnerando la seguridad del acceso vehicular, el cual no está habilitado para el tránsito peatonal.

Una vez al interior, los antisociales ubicaron a la víctima y, sin mediar mayor provocación, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos a corta distancia. Tras concretar el ataque, ambos individuos huyeron del lugar en dirección desconocida, manteniéndose prófugos hasta el cierre de esta nota.

Revisa también:

ADN

Pronóstico reservado

Debido a la gravedad de las heridas, el menor fue auxiliado rápidamente por inspectores municipales que patrullaban el sector, quienes lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital San José. El equipo médico ingresó al paciente para su estabilización y evaluación, manteniéndose su diagnóstico bajo carácter reservado debido a los impactos balísticos recibidos.

Carabineros continúa realizando las diligencias investigativas en el sitio del suceso, empadronando testigos y revisando cámaras de seguridad para dar con la identidad y el paradero de los autores de este homicidio frustrado.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad