Todo fue captado por las cámaras de seguridad: balean a quemarropa a menor de 17 años en Independencia

Un violento ataque armado se registró la tarde de este domingo en la comuna de Independencia, dejando a un menor de edad con lesiones de gravedad. El hecho ocurrió cerca de las 14:40 horas en un edificio residencial ubicado en calle Inglaterra, lugar hasta donde se trasladó personal de Carabineros tras recibir el reporte de disparos en la vía pública.

De acuerdo a los antecedentes policiales preliminares, la víctima es un joven de 17 años, de nacionalidad ecuatoriana y en situación migratoria irregular. El adolescente fue interceptado en el sector de los estacionamientos del recinto, momento en que se desencadenó la agresión que casi le cuesta la vida.

La dinámica del ataque

Según la información recabada por los efectivos policiales en el lugar, el ataque fue perpetrado por dos sujetos —aparentemente también extranjeros— que lograron ingresar al condominio vulnerando la seguridad del acceso vehicular, el cual no está habilitado para el tránsito peatonal.

Una vez al interior, los antisociales ubicaron a la víctima y, sin mediar mayor provocación, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos a corta distancia. Tras concretar el ataque, ambos individuos huyeron del lugar en dirección desconocida, manteniéndose prófugos hasta el cierre de esta nota.

Pronóstico reservado

Debido a la gravedad de las heridas, el menor fue auxiliado rápidamente por inspectores municipales que patrullaban el sector, quienes lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital San José. El equipo médico ingresó al paciente para su estabilización y evaluación, manteniéndose su diagnóstico bajo carácter reservado debido a los impactos balísticos recibidos.

Carabineros continúa realizando las diligencias investigativas en el sitio del suceso, empadronando testigos y revisando cámaras de seguridad para dar con la identidad y el paradero de los autores de este homicidio frustrado.