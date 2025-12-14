Con Alexis Sánchez en cancha: Sevilla golea al Real Oviedo y busca seguir luchando por puestos internacionales

El fútbol internacional no se detiene y la liga española, considerada una de las mejores a nivel mundial, sigue desarrollándose jornada a jornada ofreciéndonos interesantes partidos que dejan mucho para analizar.

Bajo este escenario, la mañana de este domingo se enfrentaron Sevilla y Real Oviedo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 16 de LaLiga.

Ambos llegaban al cruce de mitad de tabla para abajo, pero con los sevillanos mejor posicionados. Y fueron precisamente ellos, los locales, quienes respondieron al favoritismo y se quedaron con la victoria por 4-0.

La apertura de la cuenta llegó rápidamente, específicamente a los 4 minutos, en los pies de Akor Adams, quien definió un mano a mano frente al portero dentro del área tras un pase en profundidad de Lucien Agoumé (asistencia).

Más adelante, a los 22′, Djibril Sow amplió la ventaja, rematando cerca del punto penal tras un centro de Adams que llegó con rebote pero que supo conectar con lo justo, haciendo que el balón entre con un poco de fortuna.

Ya en el segundo tiempo, a los 51 minutos, Batista Mendy convirtió el tercero tras tomar una asistencia precisa de Adamas, sacarse su marca con un enganche y definiendo cerca del área chica con un zurdazo sutil y rasante que pasó entre las piernas del portero rival.

Antes del pitazo final, a los 89’, Chidera Ejuke marcó el cuarto gol lanzándose en la diagonal desde fuera del área, entrando y eludiendo rivales mientras se acercaba en forma horizontal al arco para rematar con un potente derechazo que golpeó al arquero pero entró con un rebote.

De esta manera, Sevilla pudo colocarse en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos, mientras que Real Oviedo quedó 19º (penúltimo) con 10 unidades.

Alexis Sánchez fue titular y abandonó el terreno de juego a los 77 minutos, siendo reemplazado por Ejuke, quien entró y anotó.