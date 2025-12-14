;

Con Alexis Sánchez en cancha: Sevilla golea al Real Oviedo y busca seguir luchando por puestos internacionales

El chileno fue titular y salió del terreno de juego al minuto 77 minutos, siendo reemplazado por Ejuke, quien entró y anotó.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

El fútbol internacional no se detiene y la liga española, considerada una de las mejores a nivel mundial, sigue desarrollándose jornada a jornada ofreciéndonos interesantes partidos que dejan mucho para analizar.

Bajo este escenario, la mañana de este domingo se enfrentaron Sevilla y Real Oviedo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la fecha 16 de LaLiga.

Ambos llegaban al cruce de mitad de tabla para abajo, pero con los sevillanos mejor posicionados. Y fueron precisamente ellos, los locales, quienes respondieron al favoritismo y se quedaron con la victoria por 4-0.

La apertura de la cuenta llegó rápidamente, específicamente a los 4 minutos, en los pies de Akor Adams, quien definió un mano a mano frente al portero dentro del área tras un pase en profundidad de Lucien Agoumé (asistencia).

Revisa también:

ADN

Más adelante, a los 22′, Djibril Sow amplió la ventaja, rematando cerca del punto penal tras un centro de Adams que llegó con rebote pero que supo conectar con lo justo, haciendo que el balón entre con un poco de fortuna.

Ya en el segundo tiempo, a los 51 minutos, Batista Mendy convirtió el tercero tras tomar una asistencia precisa de Adamas, sacarse su marca con un enganche y definiendo cerca del área chica con un zurdazo sutil y rasante que pasó entre las piernas del portero rival.

Antes del pitazo final, a los 89’, Chidera Ejuke marcó el cuarto gol lanzándose en la diagonal desde fuera del área, entrando y eludiendo rivales mientras se acercaba en forma horizontal al arco para rematar con un potente derechazo que golpeó al arquero pero entró con un rebote.

De esta manera, Sevilla pudo colocarse en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos, mientras que Real Oviedo quedó 19º (penúltimo) con 10 unidades.

Alexis Sánchez fue titular y abandonó el terreno de juego a los 77 minutos, siendo reemplazado por Ejuke, quien entró y anotó.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad