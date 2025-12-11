“Actuó a mis espaldas”: El polémico episodio que enfrentó a los dos grandes candidatos a la banca de la U

Gustavo Álvarez tiene los días contados en Universidad de Chile y la dirigencia de Azul Azul ya comienza a observar el mercado para encontrar un nuevo entrenador de cara a la temporada 2026.

En las últimas semanas, varios candidatos han surgido para asumir la banca del cuadro laico, aunque hasta ahora son dos nombres los que corren con ventaja: el portugués Renato Paiva y el argentino Martín Anselmi.

Al margen de sus negociaciones con los azules, ambos técnicos comparten una polémica historia cuando “coincidieron” en la banca de Independiente del Valle durante el año 2022.

En aquel entonces, Paiva señaló duramente a Anselmi, argumentando que el trasandino actuó a sus espaldas e hizo de todo para quedarse con el banquillo del equipo ecuatoriano.

De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Paiva dejó el elenco de Quito el 30 de mayo de 2022 y Anselmi tomó las riendas del club solo un día después.

“Como persona, una desilusión total”

Tras dejar a Independiente del Valle, Renato Paiva fue entrevistado por DSports, donde aseguró que el argentino presionó a los directivos para que el portugués fuera despedido y quedarse con su puesto.

“Como persona, una desilusión total porque no vale todo para estar en el futbol. Independiente del Valle tenía un entrenador, que era yo y ahora (el DT es) una persona que constantemente intentó entrar en el club”, declaró Paiva.

De acuerdo con el portugués, Anselmi habría aprovechado las derrotas que sufría el cuadro ecuatoriano para “entrar” en el club, donde terminaría consagrándose campeón de la Copa Sudamericana 2022.

“Era una historia que yo ya sabía que iba a ser así, el próximo entrenador sería él, porque ha hecho de todo y en timings muy feos, en especial cuando perdíamos ha hecho de todo para entrar en este club", agregó.

“Tengo que dejar esto público porque todo se ha hecho a mis espaldas y eso es muy feo. Creo que hay ética y códigos de ética en todas las profesiones”, sentenció Paiva.