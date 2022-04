Desnuda es una de las canciones más emblemáticas del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, aunque seguramente él mismo no esperaba que una fan tomara la letra de forma literal en pleno concierto.

Actualmente, Ricardo Arjona lleva adelante una gira por Estados Unidos. Y fue en Dallas donde una fan suya se desnudó mientras él cantaba el popular tema.

“Desnuda que la naturaleza no se equivoca, y si te hubiese querido con ropa, con ropa hubieses nacido”, dice una de las estrofas de la canción de Ricardo Arjona.

Fan de Ricardo Arjona se desnudó delante de todos

La cuenta de Instagram del programa de televisión El Gordo y la Flaca publicó el momento que vivió Ricardo Arjona en Dallas. Allí, una fan se desnudo al ritmo del conocido tema del cantante:

Mientras que avanzaba la canción, la fan de Ricardo Arjona fue desvistiéndose hasta quedar en ropa interior.

El video generó reacciones de forma inmediata. Al cierre de esta nota, tenía más de 874 mil reproducciones. También, atesoraba cerca de 2 mil 500 comentarios.

Entre los mensajes, hubo opiniones divididas: “Que necesidad de atención”. “Es su cuerpo, así disfruta ella que bueno. 🙌”. “Lo que dejan las drogas. Echar a perder la presentación de un artista de esa manera. Con gente incómoda sin saber qué hacer si reír o vomitar. Por favor. Él cómo artista debió pedir respeto para él y los demás.”. “Y si lo convertimos en #Challenge ??? Cómo lo llamaríamos? Ay, Dios 😮🔥😂”. “Bueno todos somos distintos y cada quien se expresa como quiere, mientras no perjudique a otro y bueno si eres muy puritano y estás al lado quizás no la pases también pero veo que a mucha gente ni le importo”. “😮Se está gozando la canción al máximo 😂😂Good for her 😂😂”. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió el video.