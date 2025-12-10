Eduardo Peralta celebrará mes de su cumpleaños con conciertos en homenaje a Gabriela Mistral

Tres conciertos ofrecerá el destacado trovador chileno Eduardo Peralta en esta transición que marca la despedida del año 2025 y la bienvenida a 2026.

El referente de la canción de autor en Chile celebrará su cumpleaños número 67 con el bajista Jorge Campos y su hija Luana, y participará en recitales en homenaje a Gabriela Mistral por los 80 años de la obtención del Premio Nobel de Literatura.

El ciclo de homenajes a la poeta chilena comenzó ayer martes 9 de diciembre, con el concierto “Cantando a Gabriela”, en el que Eduardo compartió escenario en el Mesón Nerudiano, su casa de siempre, con la actriz y cantora Camila Chascona, y su padre Alejandro Ramírez.

La intensa agenda del trovador continúa este jueves 11 de diciembre, a las 19.00 horas, en el edificio de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes (Esmeralda 387), ciudad donde Gabriela Mistral ejerció como maestra de escuela y donde escribió sus “Sonetos de la muerte”.

Ahí Eduardo Peralta tributará a la poeta del Valle de Elqui a dúo con la cantautora y actriz Carmen Prieto, en una presentación que cerrará el año mistraliano en esa comuna con la premiación del concurso literario “Gabriela vive en 100 palabras”. El evento es con entrada liberada.

Con Carmen Prieto también hará otro homenaje a la poeta universal chilena, pero en Santiago. Ambos se presentarán en el concierto “Gabriela en canto, el lunes 5 de enero,a las 17.00 horas, en la Casa Central de la UTEM (Dieciocho 161, Santiago). Dicha casa de estudios inaugurará el Patio Gabriela Mistral. La entrada es liberada.

Concierto de cumpleaños

En tanto, el martes 23 de diciembre, a las 20.00 horas, Eduardo celebrará su cumpleaños número 67 con un concierto de lujo. El trovador se presentará en el mismo Mesón Nerudiano con el eximio bajista Jorge Campos y su hija Luana Campos.