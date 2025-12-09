Javiera Mena vuelve a uno de los escenarios más emblemáticos del país: el Teatro Municipal de Santiago. El próximo 28 de diciembre, la artista presentará una versión renovada y profundamente inmersiva de Inmersión, su último disco, en un concierto que, según confiesa, marca el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa creativa.

“Hacer un Municipal no es menor, es precioso”, sostuvo la artista en Ciudadano ADN, quien ya había adelantado parte del trabajo durante su presentación en Feria Pulsar.

El concierto incluirá un recorrido extenso por las canciones del álbum y una sonoridad diseñada específicamente para la acústica del recinto. “Las canciones de este disco son lindas para presentar en un teatro sentado… creo que es perfecto el Municipal, por eso se me ocurrió hacerlo ahí, con las cuerdas (...) la gente se puede poner más contemplativa”, explica.

El “upgrade” de Mena

La artista reconoce que, durante los últimos años, su vínculo con el escenario se ha transformado radicalmente. “Yo siempre he sido más rata de laboratorio, del estudio, del computador, y el en vivo ha sido algo que he ido desarrollando paralelamente, entonces creo que estos últimos cinco años me pegué como un buen upgrade, como de analizar, de darle vuelta, de armar mi equipo también”, comentó.

Ese crecimiento también está marcado por un equipo multidisciplinario que ha potenciado el carácter visual y performático de sus shows. “Cuando la gente me ve ahí, no soy solo yo, también es mi equipo”, destaca.

Mena también reflexionó sobre cómo el público ha evolucionado junto a su carrera y demás, valoró especialmente la conexión con las disidencias sexuales, vínculo que se ha consolidado con el tiempo. “Yo quería hacer música y me pasaba que hablaba de mi disco, y después el titular era, es lesbiana, y quizás a mí me chocaba un poco, pero después me di cuenta de que Chile necesitaba personas que, más allá de lo que hacían, hablaran abiertamente de estas cosas”, recordó.

El concierto en el Municipal es parte de una ruta que continuará en 2026 con presentaciones en México y España. Pero, al mismo tiempo, Mena mira hacia adelante con un nuevo ciclo creativo en mente: el próximo año se cumplen 20 años de Esquema Juvenil.