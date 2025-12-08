;

Hombre resulta herido tras recibir disparos en plena vía pública en La Reina

La situación se dio luego de que un grupo de sujetos encapuchados descendiera de un vehículo para disparar directamente contra la víctima.

Verónica Villalobos

Foto rerferencial

Foto rerferencial

Santiago

Un violento episodio se registró la madrugada de este lunes en la comuna de La Reina, donde un hombre de 34 años resultó herido mientras compartía con otras personas afuera de un domicilio.

El caso se conoció luego de que Carabineros recibiera una llamada alertando del ingreso de un lesionado al centro de salud local.

Según confirmó el capitán Juan Loyola, la víctima recibió “múltiples impactos principalmente en su pierna derecha y parte de su cadera”. Tras constatar las lesiones, personal policial acudió a calle Quillague, donde se levantó evidencia balística y se aisló el sitio del suceso.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue derivado al Hospital El Salvador, donde permanece fuera de riesgo vital pero bajo resguardo policial. Carabineros indicó que el ataque fue directo: desde un vehículo descendieron varios sujetos con el rostro cubierto para efectuar los disparos. No se reportaron otros heridos y la víctima no mantiene antecedentes delictuales.

La Fiscalía de flagrancia Oriente ya fue notificada y evalúa la participación de la Fiscalía ECOH para continuar con las diligencias investigativas.

