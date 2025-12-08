Chao con Viña 2026: La razón por la que María José Quintanilla dijo no a la gala tras polémica petición para que esté en el Festival

No va al Festival de Viña. Y ahora, María José Quintanilla tampoco va a la Gala del Festival, pese a haber sido una de las primeras famosas invitadas.

Así al menos lo confirmó Cecilia Gutiérrez, panelista de Primer Plano, quien indicó las razones de la bajada de la cantante de la vistosa alfombra roja.

“Están un poco atrasados con la producción, pero a la única persona que se le extendió una invitación formal para la gala hasta ahora fue a María José Quintanilla”, partió contando la comunicadora.

Y agregó que la artista “dijo que no porque tenía una fecha ya pactada (…) me lo dijo Carlos Valencia (mandamás del evento), me dijo que lo podía decir”.

María José Quintanilla y su adiós a Viña 2026

De esta forma, María José se bajó de la única instancia que este año la podría haber tenido ligada al certamen musical viñamarino.

Esto porque, pese al clamor popular que pidió una y otra vez que estuviera en la Quinta Vergara, incluso con grandes gritos en el cierre de la Teletón, no fue llamada a ser parte de la parrilla.

Una controversia que se da por segundo año consecutivo, y donde muchos se preguntan por qué la intérprete no ha sido considerada para pisar ese escenario, pese incluso a ser rostro de Mega, canal organizador.