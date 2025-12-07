;

Otro festejo para la UC: Zampedri es el hexagoleador del fútbol chileno

Leonardo Valencia no pudo darle alcance al “Toro”, que vuelve a hacer historia en el fútbol chileno.

Carlos Madariaga

Otro festejo para la UC: Zampedri es el hexagoleador del fútbol chileno

Este domingo no solo se resolvió al último clasificado chileno a la Copa Sudamericana.

Todo tomando en cuenta que faltaba un duelo clave en pos de zanjar al goleador de la Primera División.

Leonardo Valencia llegó al Monumental con la chance de amagar el registro goleador de Fernando Zampedri, que cerró la campaña ayer sábado con la UC completando 16 goles.

El volante de Audax Italiano cumplió en parte al anotar un penal que le permitió llegar a 15 dianas, pero allí se estancó.

Tras ser reemplazado en Pedreros, se selló un nuevo título goleador para el “Toro” cruzado, que hizo historia al transformarse en el primer hexagoleador del fútbol chileno, siendo el máximo artillero del balompié nacional ininterrumpidamente desde 2020, todos torneos largos.

