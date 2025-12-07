Bus interurbano vuelca en Los Ángeles y deja a varios pasajeros heridos

Santiago

Un bus interurbano volcó este domingo en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, dejando a un número indeterminado de pasajeros lesionados. El hecho ocurrió en el kilómetro 479 de la Ruta 5 Sur, fuera del límite comunal con Cabrero, cuando el vehículo, que transitaba de norte a sur, se cambió de pista.

Según Carabineros, el accidente se registró cerca de las 06:20 horas. Desde la institución confirmaron que no hay personas fallecidas y que los equipos continúan trabajando en el lugar para atender a los pasajeros afectados.

Personal del SAMU permanece desplegado realizando las primeras atenciones médicas, mientras se espera la confirmación oficial del número total de lesionados.

Noticia en desarrollo...