Hallan sin vida a gendarme de 27 años que desapareció tras ingresar al mar en Tocopilla

El cuerpo de Bastián Aravena Ñancucheo fue recuperado este domingo luego de un intenso operativo marítimo y terrestre en el sector Los Surfistas.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras horas de incertidumbre y un amplio despliegue de búsqueda, equipos de rescate lograron recuperar este domingo el cuerpo sin vida de Bastián Aravena Ñancucheo, funcionario de Gendarmería de Chile que se encontraba desaparecido desde la tarde del sábado. El hallazgo se produjo en el borde costero de Tocopilla, confirmando el trágico desenlace del accidente marítimo.

La víctima, quien se desempeñaba en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de la ciudad, se extravió en el sector conocido como “Los Surfistas”. Según los antecedentes entregados por la institución, el joven ingresó al mar el día sábado y, en circunstancias que se investigan, su rastro se perdió entre el fuerte oleaje de la zona, lo que detonó la activación inmediata de los protocolos de emergencia, señala La Tercera.

Operativo y reconocimiento

Desde el momento de la desaparición, se coordinó un operativo de búsqueda conjunto que involucró recursos marítimos y terrestres. Personal de la Armada, Carabineros y equipos de emergencia rastrearon el área hasta dar con el paradero del funcionario durante la mañana de este domingo 7 de diciembre.

La noticia golpeó duramente a la institución penitenciaria. A través de un comunicado oficial, Gendarmería calificó el fallecimiento como una “profunda pérdida”, no solo por la juventud del funcionario, sino por su destacada trayectoria profesional reciente. “Como institución, y compañeros de trabajo, adherimos al dolor de sus seres queridos”, expresaron desde el servicio.

Un funcionario ejemplar

Bastián Aravena no era un gendarme más en su unidad. Su desempeño había sido reconocido formalmente este mismo año, cuando fue galardonado con el premio “El Orgullo de Ser Centinela 2025”. Esta distinción institucional se otorga a aquellos uniformados que sobresalen por su compromiso, profesionalismo y aporte al clima laboral dentro de sus respectivas unidades penales.

El cuerpo del malogrado joven fue trasladado para los peritajes de rigor, mientras la comunidad de Tocopilla y sus camaradas de armas inician el duelo por la partida de quien fuera un ejemplo de vocación en la zona norte del país.

