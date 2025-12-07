Carabinera es violentamente asaltada en Renca: tuvo que ser asistida por personal médico

11 de noviembre de 2025/SANTIAGO Vista de las cuatro camionetas blindadas que el Gobierno de Santiago entregó a Carabineros, las cuáles están destinadas a fortalecer la seguridad en la Región Metropolitana. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Una cabo primero de Carabineros fue asaltada y terminó desvanecida al interior de la 7ª Comisaría de Renca, hasta donde llegó por sus propios medios para realizar la denuncia.

La institución informó que la funcionaria, que se trasladaba de civil, pertenece a la dotación de la 54ª Comisaría Huechuraba y se encontraba apoyando labores en la 6ª Comisaría Recoleta.

Además, se aclaró que no hubo pérdida de elementos fiscales en el incidente, según consignó La Tercera.

El ataque ocurrió minutos antes, cerca de las 18:40 horas, cuando la carabinera se dirigía hacia su unidad por el sector de Blanco Encalada con Domingo Santa María. En esa esquina fue sorprendida por un motociclista que la abordó de manera directa para arrebatarle su teléfono.

“La víctima señala que fue increpada por un sujeto en motocicleta, quien le arrebató su teléfono celular utilizando violencia, golpeándola en la cabeza con un objeto contundente y causándole una lesión visible”, detalló Carabineros.

Tras el golpe, la funcionaria logró mantenerse en pie y avanzar hacia la comisaría, donde alcanzó a entregar la información del asalto antes de caer al suelo. Fue asistida en el lugar, trasladada al SAR Renca y posteriormente derivada al Hospital de Carabineros.