“Me considero un entrenador de procesos”: “Paqui” Meneghini afronta su chance de seguir o no en O’Higgins ante el posible interés de la U

El entrenador del elenco de Rancagua apuntó a que todo se resolverá tras el partido del sábado ante Everton.

Carlos Madariaga

Ante el anuncio intempestivo de Gustavo Álvarez de salir de la banca de la U de Chile, ya han comenzado a surgir los primeros nombres con tal de sustituirlo.

Así como apareció la chance de que Martín Anselmi tome la banca azul, también uno que interesa en el Centro Deportivo Azul es Francisco “Paqui” Meneghini.

La particularidad del trasandino es que termina contrato este fin de semana con O’Higgins, por lo que podría llegar sin algún pago mediante a los de Rancagua, con los cuales está tercero, arrebatándole de momento a la U de Chile su cupo en Copa Libertadores.

Consultado en conferencia de prensa por su futuro, “Paqui” jugó al misterio. “Estamos enfocados en ganar este partido. El balance y conversaciones sobre el partido se darán después del partido. Hemos tenido diálogo permanente con la nueva propiedad, habrá tiempo de conversar sobre eso. Hay que estar enfocados en esta última final este sábado, coronar la temporada con una clasificación a Copa Libertadores sería muy bueno”, dijo, intentando poner el foco en el choque contra Everton.

De todas formas, Francisco Meneghini apuntó a su interés en seguir en O’Higgins. “Continuar es una posibilidad. Independiente de como fuera la campaña, en todos los clubes en que he estado me proyecto. Me considero un entrenador de procesos y creo que el club tiene condiciones para seguir en esa línea de crecimiento la temporada que viene. Sabré la intención de los dirigentes, pero es un club con potencial, se están generando las bases para seguir construyendo”, enfatizó, sin complicarse tampoco ante el cambio de propiedad que hubo en el club “celeste”.

“Lo más importante es tener clara la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Con la familia Abumohor trabajamos muy bien hasta que estuvieron, la nueva propiedad tiene su forma. Conversando se pueden entender las partes. Tengo contrato hasta el sábado e independiente de lo que pase, vamos a conversar para ver qué quieren”, cerró el DT de los de Rancagua, que podría llegar a la U de Chile en 2026.

