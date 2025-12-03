Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 3 de diciembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla un duelo por la Liguilla de Ascenso.
Hoy, miércoles de diciembre, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a la final que definirá al segundo equipo que subirá a la Primera División 2026.
Liguilla de Ascenso
La programación del fútbol chileno hoy 3 de diciembre comenzará a las 20:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción enfrentará a Cobreloa.
Juan Lara será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports.
