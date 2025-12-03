Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 3 de diciembre, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, miércoles de diciembre, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a la final que definirá al segundo equipo que subirá a la Primera División 2026.

Liguilla de Ascenso

La programación del fútbol chileno hoy 3 de diciembre comenzará a las 20:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción enfrentará a Cobreloa.

Juan Lara será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports.