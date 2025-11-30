La Liguilla de Ascenso ya tiene finalistas: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentarán por el último boleto a Primera División

Este domingo por la noche se disputaron las dos revanchas por las semifinales de la Liguilla de Ascenso, donde Cobreloa y Deportes Concepción resultaron ganadores de sus respectivas llaves.

En el Estadio Zorros del Desierto, los “loínos” derrotaron 3-1 a San Marcos con goles de Aldrix Jara (33′ y 41′) y Gerardo Navarrete (36′), mientras que Augusto Barrios descontó para el equipo ariqueño. El resultado global fue de 4-3 para el elenco de Calama.

Por su parte, el “León de Collao” igualó 1-1 en condición de visita ante Deportes Copiapó, en el Estadio Luis Valenzuela. Carlos Salomón (14′) marcó para el local y Joaquín Larrivey (70’) le dio el empate a los forasteros. El marcador global quedó 2-1 a favor de los lilas.

De esta manera, Cobreloa y Deportes Concepción jugarán la final de la Liguilla de Ascenso por el último boleto a la Primera División. La programación de esta llave pronto será anunciada por la ANFP.