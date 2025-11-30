La Liguilla de Ascenso ya tiene finalistas: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentarán por el último boleto a Primera División
El cuadro de Calama eliminó a San Marcos en semifinales, mientras que el elenco penquista hizo lo propio ante Deportes Copiapó.
Este domingo por la noche se disputaron las dos revanchas por las semifinales de la Liguilla de Ascenso, donde Cobreloa y Deportes Concepción resultaron ganadores de sus respectivas llaves.
En el Estadio Zorros del Desierto, los “loínos” derrotaron 3-1 a San Marcos con goles de Aldrix Jara (33′ y 41′) y Gerardo Navarrete (36′), mientras que Augusto Barrios descontó para el equipo ariqueño. El resultado global fue de 4-3 para el elenco de Calama.
Por su parte, el “León de Collao” igualó 1-1 en condición de visita ante Deportes Copiapó, en el Estadio Luis Valenzuela. Carlos Salomón (14′) marcó para el local y Joaquín Larrivey (70’) le dio el empate a los forasteros. El marcador global quedó 2-1 a favor de los lilas.
De esta manera, Cobreloa y Deportes Concepción jugarán la final de la Liguilla de Ascenso por el último boleto a la Primera División. La programación de esta llave pronto será anunciada por la ANFP.
